Una din victimele ucise în atacul de la sinagoga din Manchester a fost împuşcată de poliţiști. Anunțul făcut de autorități

Atac lângă o sinagogă din Manchester. Foto: Profimedia

Una din victimele care şi-au pierdut viaţa în atacul de joi asupra unei sinagogi din Manchester a fost de fapt împuşcată de poliţiştii care au intervenit, au anunţat vineri forţele de ordine, conform Reuters şi dpa.

„În prezent se crede că suspectul, Jihad Al Shamie, nu era în posesia unei arme de foc şi singurele focuri trase au provenit de la agentul autorizat pentru arme de foc al GMP (poliţia metropolitană din Manchester - n. red.)", arată un comunicat al poliţiei.

„Prin urmare, în funcţie de analiza criminalistică, rana respectivă ar fi putut din păcate să fie produsă de o consecinţă tragică şi neprevăzută a acţiunii urgente necesare a agenţilor mei pentru a pune capăt acelui atac feroce”, a arătat comisarul şef Stephen Watson din GMP, citat în comunicatul citat de Agerpres.

În atacul de joi, după ce Al Shamie a intrat cu maşina într-un grup de oameni de lângă sinagoga comunităţii evreieşti Heaton Park din suburbia Crumpsall a Manchesterului, apoi a început să îi înjunghie cu un cuţit pe cei din jur, au murit Adrian Daulby, în vârstă de 53 de ani, şi Melvin Cravitz, 66 de ani.

Watson a menţionat că o altă victimă este în continuare spitalizată tot cu o rană de glonţ, însă viaţa acesteia nu este în pericol.

Al Shamie, cetăţean britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, a fost împuşcat mortal de poliţişti.

