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Atacurile asupra Rusiei nu opresc avansul trupelor lui Putin pe front. Ce schimbare trebuie să facă Ucraina: „E inevitabil”

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Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ_ Profimedia Images
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
Rușii înaintează pe front

Rusia suferă enorm din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, navelor şi depozitelor sale de comerţ electronic, dar de la începutul verii trupele ruse au reuşit să înainteze pe frontul ucrainean, mai ales în regiunea Donbas, relatează vineri agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

În timp ce negocierile de pace mediate de SUA sunt în continuare în impas, preşedintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în partea de nord a provinciei Doneţk, pentru a desăvârşi astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.

Ministerul rus al Apărării, care între decembrie anul trecut şi mai anul acesta rareori a putut revendica noi succese pe câmpul de luptă, a susţinut vineri că a capturat până la 12 localităţi în ultima săptămână, în provinciile Doneţk, Harkov şi Sumî, unde Rusia continuă să extindă ceea ce descrie drept o zonă de securitate.

Deşi Moscova a revendicat victoria şi la Kostiantinivka, ucrainenii încă nu s-au retras complet din acest oraş considerat cea mai sudică fortăreaţă a armatei ucrainene în Doneţk.

Totuşi, conform unor analişti este doar o chestiune de timp până la retragerea de acolo a unităţilor ucrainene, care deocamdată încearcă să provoace cât mai multe probleme inamicului înainte de venirea sezonului ploios.

Rușii înaintează pe front

Potrivit portalului de ştiri Meduza, deşi ucrainenii încă pot trimite unităţi de asalt la vest de acest oraş, ruşii înaintează deja spre Drujkivka, poarta de acces către Kramatorsk, principala fortăreaţă a armatei ucrainene în Doneţk.

Şeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, susţine că unităţile sale se află deja la mai puţin de cinci kilometri de periferia oraşului Kramatorsk şi că sunt angajate în lupte în localitatea Oleksievo-Drujkivka.

Presa confirmă doar că trupele ruse au preluat controlul asupra satului Vasiutinske, la aproximativ şapte kilometri vest de Kramatorsk, ceea ce înseamnă că poziţiile ucrainene de la periferia oraşului se află în raza de acţiune a artileriei ruse.

Însă analiştii militari avertizează că dincolo de acest sat configuraţia terenului nu favorizează înaintarea trupelor ruse, acolo fiind numeroase dealuri şi stânci, o apărare naturală ideală pentru trupele ucrainene.

Mai mult, aeroportul din Kramatorsk este situat pe o poziţie înaltă, care le permite unităţilor ucrainene să le ţină la distanţă pe cele ruse cu mortiere şi lansatoare de rachete.

Cât despre Sloviansk, cealaltă fortăreaţă ucraineană majoră din Doneţk, acest oraş este deja bombardat de ruşi, dar analiştii exclud posibilitatea să cadă în mâinile trupelor ruse în viitorul apropiat, adică până la sfârşitul verii.

Generalul Gherasimov mai susţine că unităţile ruse au reuşit să traverseze râul Severski Doneţ şi să cucerească localitatea strategică Piskunivka, la aproximativ 15 kilometri est de Sloviansk.

Totuşi, unităţile ruse au eşuat până acum în încercarea de a prelua controlul asupra oraşului Liman, care le-ar permite să înainteze spre Sloviansk dinspre nord. Mai mult, nu au reuşit să avanseze nici dinspre est, întrucât cele ucrainene le-au oprit la Mikolaivka, localitate situată la aproximativ 20 de kilometri distanţă.

Moscova susţine de asemenea că trupele sale sunt angajate în lupte pe străzile din Dobropilia, de unde unităţile ruse urmăresc să avanseze spre nord şi să taie liniile ucrainene de întărire şi aprovizionare către Sloviansk şi Kramatorsk, dar nu există încă o confirmare independentă.

Ce ar trebui să facă Ucraina

Unii analişti militari cred că, la un moment dat, Ucraina va trebui în mod inevitabil să redesfăşoare mai multe forţe pentru a-şi apăra redutele din Doneţk, cu riscul de a-şi slăbi poziţiile din provincia sud-estică Zaporojie.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat vineri noi atacuri cu drone în profunzimea teritoriului Rusiei, afirmând că au fost lovite un terminal maritim din regiunea Krasnodar şi trei centre logistice, după astfel de operaţiuni în serie care au lovit petroliere şi alte tipuri de nave ruseşti în Marea Azov şi Marea Neagră.

De partea sa, Rusia a revendicat tot vineri lovirea a 31 de nave ucrainene în ultima săptămână, în acţiunile de represalii prin care atacă porturile ucrainene de la Marea Neagră şi navele deservite de aceste porturi, cele două ţări în război perturbându-şi în acest mod reciproc exporturile.

Editor : C.L.B.

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