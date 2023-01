Unitatea „Scorpion” care l-a omorât în bătaie pe Tyre Nichols, a fost destructurată de poliția din Memphis

Poliţia din Memphis a destructurat, sâmbătă, unitatea celor cinci poliţişti acuzaţi că au provocat moartea lui Tyre Nichols, un afro-american de 29 de ani, bătut cu bestialitate, înregistrarea video a acestor violenţe stârnind din nou groază şi nedumerire în Statele Unite.

Arestarea fatală a lui Tyre Nichols a reaprins dezbaterea asupra brutalității poliției în Statele Unite, unde amintirea lui George Floyd, ucis în 2020 de un poliţist alb, rămâne vie, cu sentimentul că marile manifestaţii care au urmat nu au rezolvat nimic.

Cei cinci poliţişti de culoare erau membri ai Memphis Scorpion Unit, care a luat fiinţă în noiembrie 2021 cu scopul de a reduce numărul de activităţi ilegale în cartierele sensibile prin desfăşurarea mai multor poliţişti acolo.

Sâmbătă, poliţia din Memphis a declarat într-un comunicat că „este în interesul tuturor să destructurăm definitiv unitatea Scorpion”.

„Poliţiştii afectaţi unităţii şi-au dat acordul fără rezervă”, a adăugat comunicatul.

Familia lui Tyre Nichols a salutat decizia prin intermediul unui comunicat al avocaţilor săi, considerând-o „atât adecvată, cât şi proporţională” cu moartea tragică a tânărului, dar şi „decentă şi corectă pentru toţi cetăţenii din Memphis”.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, şi alte oraşe vor lua măsuri similare cu unităţile lor de poliţie pentru a începe să genereze o mai mare încredere în rândul comunităţilor lor”, a adăugat familia.

Anterior, şefa poliţiei, Cerelyn Davis, care a creat această unitate, a raportat că „Scorpion„” a avut succese la început, în special scăderea criminalităţii în 2022, după un record de 345 de omucideri în anul precedent, care a provocat „indignare”, potrivit acesteia.

Unitatea „Scorpion”, un acronim pentru Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods, a avut ca scop să „reducă violenţa armată, să fie vizibilă în comunităţi şi să aibă un impact asupra criminalităţii în creştere”, a declarat ea pentru CNN.

La doi ani de la moartea lui George Floyd, numărul persoanelor care au murit în timpul interacţiunilor cu poliţia a doborât încă un record, cu 1.186 de decese pentru anul 2022, cel mai mare din ultimii zece ani, potrivit site-ului „Mapping Police Violence”.

Cei cinci poliţişti implicaţi în moartea lui Tyre Nichols au fost concediaţi, puşi sub acuzare pentru crimă şi închişi. Patru dintre ei au fost ulterior eliberaţi pe cauţiune.

