Unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa a fost închis. Autoritățile au emis și cod roșu de furtuni violente

Autoritățile olandeze au anulat toate zborurile de pe aeroportul Amsterdam Schiphol, al treilea ca mărime din Europa, joi dimineaţă, din cauza viscolului puternic care a paralizat Olanda, relatează AFP, citat de News.ro.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile a fost afectată şi circulaţia trenurilor, a tramvaielor şi a autoturismelor. "Tot traficul aerian a fost suspendat până la noi ordine", a fost anunţul de pe Twitter al aeroportului. O mare parte a Olandei este plasată sub cod roşu din cauza condiţiilor meteorologice.

Mai mulți locuitori au postat pe Twitter imagini cu ravagiile făcute de furtună: acoperișuri smulse, copaci puși la pămâmnt și autocare răsturnate de vântul care a suflat cu până la 140 de km/oră.

The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq