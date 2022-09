Uraganul Ian a lăsat în urmă un dezastru în Florida. Pierderi de vieți omenești, zone întinse sub apă, numeroase case distruse de vânt și inundații, bărci și mașini aruncate cât colo ca niște jucării stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fără curent electric. Președintele Joe Biden spune că bilanțul victimelor se anunță substanțial, ceea ce va face ca Ian să fie cel mai grav din istoria Floridei din acest punct de vedere.

Până acum autoritățile au confirmat 12 morți. Echipajele pentru situații de urgență sunt pe teren, încearcă să ajungă la oamenii blocați de ape în casele lor. Însă devastarea nu se termină aici. După și-a consumat energia răscolind peninsula Florida și a fost reîncadrat drept furtună tropicală, Ian s-a întărit din nou când a revenit pe ocean. A redevenit uragan și este pe cale să lovească uscatul în Carolina de Nord.

Joe Biden: "Acesta ar putea fi cel mai mortal uragan din istoria Floridei. Din primele informații sunt pierderi substanțiale de vieți omenești. Vom face tot posibilul pentru a reconstrui Florida cât mai repede posibil.

Uraganul Ian a adus dezastrul în Florida. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

De asemenea, vreau să le transmit din nou directorilor din industria de petrol și gaze: nu folosiți această furtună ca pretext pentru a crește prețurile la benzină sau pentru a-i stoarce pe cetățenii americani".

Oraşul Bonita este complet sub apă. Bărcile de pe plajă au fost aduse de ape până pe străzile din oraș: "Avem o barcă parcată la stația de alimentare cu benzină de lângă acest bloc de aici."

"O zi frumoasă să înoți. Vai de capul meu!", spune un bărbat a cărui apă a fost inundată.

Un alt bărbat arată cum apa a ajuns până la streașina casei sale. "Am înotat ca să ieșim. Am stat pe barca pe care o aveam legată la ponton. Pisicile, din fericire, erau pe o saltea, iar salteaua s-a ridicat până la tavan și au rămas acolo. Apa era până aici. Am ieșit aici și ne-am plimbat în jurul casei la nivelul acoperișului și am înotat până la barcă", povestește el.

"Este devastator. Cred că nu am pățit la fel de rău ca alții... Nu știu de unde au venit mașinile alea. Nu erau acolo", arată un bărbat.

