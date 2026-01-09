„Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion

Polițiștii elvețieni investighează folosirea unei uși laterale din sticlă, care permitea accesul în barul Le Constellation din Crans-Montana, fără o verificare a vârstei. 40 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în incendiul care a izbucnit de Revelion în barul elvețian, inclusiv minori care nu aveau voie să fie acolo.

Ușa laterală era securizată cu un cod PIN și permitea accesul proprietarilor sau chiriașilor care locuiau în apartamentele din clădire, dar și în barul Le Constellation. Mai multe surse citate de publicația Blick spun că acel cod era cunoscut de multă lume, inclusiv de adolescenții care puteau astfel să intre în bar fără să treacă pe la ușa principală, unde ar fi fost verificați de un portar. Poliția anchetează acum această ipoteză.

Sunt informații cruciale pentru a înțelege câte persoane se aflau în club în momentul incendiului și de ce jumătate dintre victime erau minore.

În stânga intrării principale a barului, care era controlată de un portar, se află o intrare laterală. Este o „ușă glisantă automată, din sticlă, care duce în interiorul clădirii”, a declarat un martor ocular, Oscar, în vârstă de 19 ani. El a adăugat că aceea este intrarea în magazinul de schiuri, în apartamentele din clădire și, de asemenea, în barul Le Constellation.

„Oricine avea codul PIN al ușii glisante putea intra din exterior, chiar și noaptea”, spune Oscar. Clienții barului puteau astfel să ocolească portarul și să scape de statul la coadă sau de verificarea vârstei.

Nu se știe deocamdată cine a instalat dispozitivul cu cod PIN și cine este responsabil pentru acesta. Se știe însă că localnicii și petrecăreții știau codul. Când clubul era închis, ușa de sticlă era folosită de pasionații de sporturi de iarnă, de locuitorii clădirii și clienții barului, au spus pentru Blick mai multe persoane care au folosit sau știau de această intrare.

Agenția Montanagest Sàrl din Crans-Montana a confirmat că este responsabilă de administrarea clădirii, dar nu a răspuns la întrebările legate de codul ușii glisante, „deoarece poliția a lansat deja o anchetă”.

Zi de doliu național în Elveția

Elveţia comemorează vineri cu o zi de doliu naţional şi o slujbă religioasă victimele incendiului.

Autorităţile Confederaţiei şi bisericile din Elveţia au invitat populaţia să păstreze un minut de reculegere la ora locală 14:00 (13:00 GMT). Clopotele bisericilor vor răsuna apoi în toată ţara.

În acelaşi timp, o ceremonie de comemorare va avea loc la Martigny, oraş situat în Valea Rhone-ului, nu departe de Crans-Montana.

Capacităţile de cazare şi condiţiile meteo în această zonă par să fie mai favorabile decât în staţiunea din Valais (sud-vest), afectată de ninsori puternice de joi seara, însă ecrane uriaşe vor permite populaţiei din Crans-Montana să urmărească ceremoniile.

În faţa barului Le Constellation, un memorial ornat cu flori, cu lumânări, jucării de pluş şi fotografii ale victimelor este acoperit cu o pânză albă în formă de cort pentru a-l proteja de zăpadă.

În interior, o femeie - copleşită de emoţie- încearcă să aprindă o lumânare, în timp ce alta încearcă să o consoleze, ţinând-o de braţ, consemnează AFP.

Pe o masă, un registru de condoleanţe este deja aproape plin.

„Un doliu, un mare doliu naţional pentru totdeauna întipărit în mintea noastră. Pace sufletelor lor. Toate gândurile mele sunt alături de părinţi, familii şi prieteni”, se spune într-un mesaj.

Franţa şi Italia, afectate în special de această tragedie, cu nouă şi, respectiv, şase morţi şi numeroşi vor fi reprezentate la ceremoniile de la Martigny de preşedinţii francez Emmanuel Macron şi italian Sergio Mattarella.

În total, 19 naţionalităţi au fost lovite de această tragedie, soldată cu 40 de morţi -dintre care jumătate erau minori - şi 116 răniţi. Potrivit unui ultim bilanţ, un total de 83 de răniţi erau spitalizaţi vineri în Elveţia, dar şi în secţii de arşi din Franţa, Italia, Germania şi Belgia.

După incendiu, preşedintele Confederaţiei elveţiene, Guy Parmelin, afirmase că a fost „una dintre cele mai grave tragedii” pe care le-a cunoscut Elveţia.

Ancheta urmează să clarifice responsabilităţile proprietarilor barului, Jacques şi Jessica Moretti, un cuplu de francezi care se află în centrul atenţiei.

Ei au sosit vineri dimineaţă la sediul procuraturii din Sion, capitala regională, în mijlocul a numeroşi ziarişti, pentru a fi audiaţi pentru prima dată după deschiderea, la 3 ianuarie, a unei anchete penale pentru „omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă”.

„Ne aşteptăm ca clienţii noştri, ca familiile să poată avea răspunsuri, să se simtă luate în considerare şi ca toate responsabilităţile de la A la Z să fie stabilite”, a comentat unul dintre avocaţii victimelor, Romain Jordan, care urma să asiste la audiere.

Editor : M.B.