„Utilizatorii mint în legătură cu vârsta lor.” Cum se apără Mark Zuckerberg în procesul istoric privind dependenţa de reţelele sociale

Data publicării:
Mark Zuckerberg
În procesul de la Los Angeles, Mark Zuckerberg apără Instagram şi acuză utilizatorii că mint în legătură cu vârsta. Foto: Profimedia

Directorul general al Meta Platforms şi fondatorul miliardar al Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat miercuri practicile de verificare a vârstei ale Instagram în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependenţa de reţelele sociale, desfăşurat într-un tribunal din Los Angeles. El a avertizat că unii utilizatori mint în legătură cu vârsta lor, potrivit EFE.

Zuckerberg a depus mărturie pentru prima dată în faţa unui juriu într-un caz împotriva Meta, compania-mamă a Instagram, şi Google, compania-mamă a YouTube deţinută de Alphabet, pentru presupusa proiectare de produse care creează în mod deliberat dependenţe, cum ar fi fumatul, şi provoacă daune utilizatorilor.

Procesul a fost intentat de o femeie în vârstă de 20 de ani, identificată drept K.G.M., care susţine că utilizarea timpurie a reţelelor sociale - înainte de vârsta de zece ani - a făcut-o dependentă de tehnologie şi i-a agravat depresia şi gândurile suicidare.

Însă Zuckerberg a susţinut că Instagram nu a permis niciodată accesul utilizatorilor sub 13 ani şi a subliniat că "politica companiei a fost clară".

Dar el a atribuit, de asemenea, responsabilitatea pentru utilizarea Instagram anumitor utilizatori. "Cred că există un grup de persoane, potenţial un număr semnificativ, care mint în legătură cu vârsta lor pentru a utiliza serviciile noastre", a spus directorul executiv, citat de Agerpres.

Avocaţii tinerei reclamante l-au încolţit pe Zuckerberg arătându-i un document care sugerează că, până în 2018, aproximativ 4 milioane de utilizatori Instagram aveau sub 13 ani, aproximativ 30% din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani din Statele Unite la acea vreme, conform informaţiilor citate de Los Angeles Times.

În prima sesiune a mărturiei sale de peste trei ore, Zuckerberg a fost, de asemenea, interogat de apărare despre presupusa primire de îndrumare cu privire la modul de a depune mărturie, lucru pe care l-a negat.

Deşi Zuckerberg a depus mărturie în faţa Congresului SUA şi în alte proceduri, aceasta este prima dată când a trebuit să apere una dintre platformele sale populare de socializare în faţa unui juriu şi în prezenţa a zeci de părinţi care îl acuză, în parte, că a provocat moartea copiilor lor.

"Ne aşteptăm ca el să îşi asume responsabilitatea pentru că a dezvoltat produse care creează dependenţă", a declarat pentru EFE Lori Schott, a cărei fiică s-a sinucis după ani de luptă cu ceea ce a descris drept dependenţă de social media.

Femeia, care conduce şi un proces împotriva platformelor, consideră că firmele de tehnologie "ştiau că tacticile lor de design dăunau sănătăţii mintale" a fetelor. "Astăzi este o zi în care să cerem dreptate", a adăugat ea.

Mărturia CEO-ului Meta a fost cea mai mediatizată din procesul care a început pe 9 februarie la Curtea Superioară din Los Angeles.

Progresele tehnologice au pătruns în mica sală de judecată, plină de jurnalişti şi cetăţeni, într-o asemenea măsură încât judecătoarea Carolyn B. Kuhl a avertizat că nu va permite utilizarea ochelarilor inteligenţi în timpul procesului.

"Această instanţă a ordonat ca nicio recunoaştere facială a juriului să nu fie efectuată. Dacă s-a făcut, trebuie eliminată. Acest lucru este foarte grav", a declarat judecătoarea federală.

Zuckerberg a sosit la 8:30 a.m., ora locală (16:30 GMT) îmbrăcat la costum şi însoţit de cel puţin opt oameni, între care doi agenţi de la Departamentul de Securitate Internă (DHS) care l-au escortat în sala de judecată.

Cele 15 locuri dedicate cetăţenilor au fost extrase prin tombolă între zeci de oameni care doreau să asculte mărturia directorului executiv.

Rezultatul procesului intentat de K.G.M. ar putea crea un precedent pentru soluţionarea a aproximativ 1.500 de procese similare împotriva companiilor de social media din SUA.

Procesul este programat să dureze cel puţin şase săptămâni.

K.G.M. a dat în judecată, de asemenea, Snapchat şi TikTok. Cu toate acestea, ambele companii au ajuns la o înţelegere extrajudiciară înainte de procesul de luna trecută.

Meta se confruntă, de asemenea, cu un proces în New Mexico, care se află în a doua săptămână. Procesul, intentat de stat, susţine că platformele companiei fondate de Zuckerberg au oferit "o piaţă" pentru pedofili şi nu au reuşit să filtreze conţinutul dăunător minorilor.

