Val de ger în Germania, cu temperaturi sub minus 20 de grade Celsius. Două anotimpuri într-o săptămână

Valul de frig care s-a abătut asupra Germaniei a dus la o scădere bruscă a temperaturilor, care au coborât sub minus 20 de grade Celsius luni, informează DPA, preluată de Agerpres. Germania se va confrunta cu două anotimpuri într-o săptămână, căci de joi temperaturile vor crește, scrie focus.de.



La Anklam, un oraş din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, situat în nord-estul ţării, s-a înregistrat o temperatură de minus 20,7 grade Celsius în jurul orei 6 dimineaţa (05: 00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului Meteorologic German (DWD).



Astfel de temperaturi au devenit rare în ultimii ani, ninsorile, noaptea senină şi un vânt dinspre sud contribuind la frigul extrem de luni.



Săptămâna trecută, ninsori abundente s-au abătut asupra capitalei Berlin, iar temperaturile au rămas luni sub zero grade Celsius.



Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Germania, potrivit datelor DWD, a fost de minus 37,8 grade Celsius în oraşul Wolznach (sud) în februarie 1929.

Două anotimpuri într-o săptămână. Foto: focus.de

Cu toate acestea, după începutul geros de săptămână, primăvara va sosi în mod neașteptat. Motivul pentru aceasta este aerul blând va face ca temperaturile să crească cu 10 până la 15 grade într-o săptămână.

De joi, temperaturile maxime în vest vor urca semnificativ, iar vineri temperaturile ar putea ajunge chiar la 16 grade la Aachen.

În weekend, aerul blând va predomina și în est, unde va dura ceva mai mult până când temperaturile vor crește din cauza înghețului puternic anterior. Sâmbătă și duminică sunt prognozate temperaturi cu mult peste 10 grade.

