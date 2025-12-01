„Viața era mai bună sub Franco”: De ce tot mai mulți tineri din Spania l-ar prefera pe fostul dictator în locul guvernului actual

La o jumătate de secol de la moartea generalului Francisco Franco, tot mai mulți tineri din Spania au ajuns să îl vadă pe sângerosul dictator într-o lumină pozitivă, considerând că realizările sale sunt mai importante decât faptul că a aruncat țara într-un război civil devastator, urmat apoi de ani grei de represiune.

Sloganul „Viața era mai bună sub Franco” a devenit o temă recurentă pe rețelele sociale, provocând dezbateri aprinse în Spania.

Tinerii spanioli se confruntă în această perioadă cu o criză a locuințelor care a dus la situația în care mulți dintre ei nu își permit să se mute din casa părintească, nici până la 30 de ani. O altă dispută aprinsă este legată de valul tot mai mare de imigranți din ultimul deceniu, care a făcut ca aproape 20% din populație să fie formată din persoane ce s-au născut în afara Spaniei.

Guvernul socialist a susținut imigrația pentru a stimula creșterea economică, în condițiile în care țara se confruntă cu o rată scăzută a natalității, însă partidele de dreapta, precum Partidul Popular (PP) și Vox, cer un control mai strict al granițelor.

Un sondaj recent realizat de Centrul pentru Studii Sociologice a arătat că peste 20% dintre spanioli consideră că dictatura lui Franco a fost una „bună” sau „foarte bună”. Aproape 20% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani îl văd pe Franco într-o lumină pozitivă, potrivit The Independent.

„Partidul Poporului și Vox abordează problemele care contează pentru tineri. Stânga nu face acest lucru”

Un alt sondaj recent a arătat că Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), care conduce coaliția aflată la putere, nu mai este cel mai popular partid printre tinerii de 18-29 de ani.

„Partidele de dreapta, precum PP și Vox, abordează problemele care contează pentru tineri – criza locuințelor, cum să găsești un job și imigrația ilegală”, a spus Hugo Escarpa, un tânăr de 21 de ani care studiază criminologia la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona.

„Stânga nu face acest lucru. De aceea tinerii susțin [partidele de dreapta din Spania]”, a mai spus Escarpa.

Escarpa a spus și că i se pare ironic faptul că, deși Franco este o persoană detestată de mulți, în parlamentul Spaniei se află acum persoane cu legături istorice cu organizația separatistă ETA din Țara Bascilor, din cauza căreia au murit peste 800 de persoane în timpul unei campanii violente ce a ținut 40 de ani.

Escarpa se referă la partidul basc separatist EH Bildu, care a refuzat să declare că ETA a fost o organizație teroristă. Partidul face parte din actualul guvern de coaliție.

„Vorbim despre generații care nu au trăit niciodată în dictatură”

Cu toate că dictatura lui Franco a avut un impact negativ asupra libertății de exprimare, Franco a ajutat la revitalizarea economiei când țara se afla într-o situație „dificilă”, este de părere și Andrea Llopart, o femeie de 25 de ani care lucrează în domeniul financiar în Castelldefels, în apropiere de Barcelona.

„Vrem să avem o viață independentă. Eu încă trăiesc cu părinții mei. În plus, imigrația este o problemă mare pentru că vrem să avem dreptul să umblăm în siguranță pe străzi, mai ales ca femeie”, a mai spus Llopart.

Sondajele arată că partidul de extremă dreapta, Vox, a devenit tot mai popular în Spania. Analiștii spun că partidul îi atrage pe tineri cu mesajele sale populiste despre problemele care îi interesează cel mai mult pe oameni, folosind platforme precum TikTok și Instagram în avantajul lor.

Un sondaj realizat de 40dB pentru El Pais luna trecută a arătat că 17,4% dintre spanioli susțin Vox, în comparație cu 12,4% la ultimele alegeri din 2023. Același sondaj a arătat că 29% dintre votanții Vox au sub 25 de ani și doar 10% au peste 65 de ani.

„Vorbim despre generații care nu au trăit niciodată în dictatură”, a spus Steven Forti, profesor de istorie de la Universitatea Autonomă din Barcelona. „Părinții lor aveau doar cinci sau șase ani când Franco a murit.”

„Vox nu îl susține pe Franco, dar trivializează dictatura”

„Partidele de extremă dreapta au o prezență puternică pe rețelele sociale, pe care tinerii le folosesc mult, iar asta a avut un impact mare”, a mai spus Forti. „Vox nu îl susține pe Franco, dar trivializează dictatura.”

Forti a explicat că extrema dreaptă este pe placul multor tineri din Spania pentru că se prezintă drept o forță rebelă, iar mulți dintre ei nu au trecut decât prin experiența unui guvern socialist.

„Tinerii, în special bărbații, nu au nicio idee despre ceea ce a reprezentat regimul, în afară de videoclipurile tendențioase pe care le văd pe TikTok”, a spus și autorul britanic Nick Lloyd, care a publicat recent cartea „Călătorii prin Războiul Civil din Spania”. „Amintirile directe legate de cei implicați în război au dispărut, iar predarea istoriei a fost adesea inadecvată.”

