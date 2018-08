VIDEO. Avioanele-momeală care pot schimba complet desfășurarea unui război. Tocmai ce au fost testate de SUA

Pentagonul a anunţat joi că a testat cu succes avioane-momeală, create pentru a semăna confuzia în apărările antiaeriene inamice, transmite Agerpres, care citează AFP.

IdenPotrivit companiei americane Raytheon, care a obţinut un contract de 34,8 milioane de dolari în 2016 pentru a dezvolta acest vehicul uşor (mai puţin de 136 de kg), el „arată ca un avion american sau aliat", are o rază de acţiune de 925 km şi o autonomie de zbor de 90 de minute.



Ideea este de a lansa dintr-un avion cargo ce zboară la altitudine înaltă numeroase astfel de momeli către sistemele de apărare aeriană, pentru a le deturna atenţia, în timp ce avioanele reale pătrund în spaţiul aerian al inamicului şi îl bombardează.



Uşor de înlocuit, aparatele evită riscul pierderii vieţii piloţilor, dar şi distrugerea avioanelor de luptă hiper-sofisticate achiziţionate de Pentagon la preţ ridicat.



Proiectul MALD-X este o variantă a MALD-J, o rachetă-momeală care perturbă apărările antirachetă şi care este utilizată de US Air Force din 2012. tificat sub numele de cod MALD-X, aparatul a efectuat o serie de zboruri pe 20 şi 22 august, a precizat Pentagonul, într-un comunicat.

