VIDEO Mii de protestatari au manifestat la Dublin împotriva creşterii costului vieţii

Mii de persoane au ieşit sâmbătă în stradă la Dublin pentru a protesta împotriva creşterii costului vieţii. Manifestaţia a fost organizată de coaliţia Cost Of Living, formată din 30 de organizaţii, inclusiv sindicate, organisme studenţeşti şi ale pensionarilor şi partide politice de opoziţie, care îndeamnă guvernul să adopte măsuri radicale împotriva crizei costului vieţii şi a locuinţelor.

Marşul a început în Piaţa Parnell la ora 14.30 (13.30 GMT), participanţii purtând bannere şi scandând "costul vieţii este al naibii de mare". Manifestanţii s-a îndreptat spre strada O'Connell şi College Green şi s-a terminat în Piaţa Merrion, unde au fost pronunţate discursuri, scrie Agerpres.

Preşedinta Sinn Fein, Mary-Lou McDonald, a condus o delegaţie a partidului la acest protest. Ea a acuzat guvernul irlandez că "nu ascultă oamenii de rând", acuzaţie la care mulţimea a răspuns: "nu le pasă".

McDonald a mai afirmat că "această criză a costului vieţii arată din nou inegalităţile uriaşe care există în Irlanda"."Avem nevoie de mult mai mult decât o schimbare a Taoiseach (premierul n.r.). Avem nevoie de o schimbare de guvern. Avem nevoie de un guvern al poporului şi de un guvern pentru o schimbare reală".

McDonald a cerut reducerea chiriilor şi interzicerea creşterii chiriei timp de cel puţin trei ani, o finanţare mai bună a serviciilor de îngrijire a sănătăţii şi pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi reducerea cu două treimi a costurilor pentru îngrijirea copiilor.

Richard Boyd Barrett din partea People Before Profit, Seamus Dooley din partea Irish Congress of Trade Unions, Beth O'Reilly, preşedinta Union of Students in Ireland, Imelda Brown pentru Irish Senior Citizens Parliament şi Sophia Mulvaney de la Access For All, s-au adresat de asemenea mulţimii.

Un miting similar a avut loc mai devreme la Londonderry. Manifestaţia din Piaţa Guildhall de sâmbătă după-amiază a fost organizată de primarul districtului Derry & Strabane (nord-vestul Irlandei de Nord), Sandra Duffy, pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce ea a numit urgenţa legată de costul vieţii.

Editor : A.P.