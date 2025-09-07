Live TV

Video Violențe la Atena, după proteste antiguvernamentale. De ce au ieșit grecii în stradă

Protesters Demand Accountability For Deadly Tempi Train Crash, Athens, Greece - 06 Sep 2025
Proteste în fața Parlamentului Greciei, la Atena, 6 septembrie 2025. Foto: Profimedia

Violențe pe străzile Atenei la finalul celor mai recente proteste anti-guvernamentale: manifestanții au lansat petarde, artificii și fumigene în direcția jandarmilor, care au ripostat cu gaze lacrimogene și au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea. 

Vă avertizăm, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional!

Manifestanții au lansat petarde, artificii și fumigene în direcția jandarmilor, care au ripostat cu gaze lacrimogene și au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea. Mai mulți protestatari au aruncat cu cocktailuri Molotov în direcția Mormântului Eroului Necunoscut. Cel puțin 20 de oameni au fost arestați, printre care și doi tineri de 17 și 20 de ani.

Scenele violente au fost precedente de manifestații masive cu zeci de mii de oameni la Atena și Salonic. Oamenii sunt furioși că a fost închisă ancheta în cazul accidentului feroviar de la Tempi din februarie 2023, când 57 de oameni au murit după ce două trenuri s-au ciocnit. Investigația a scos la iveală un lanț de erori și incompetențe în rândul autoritățiilor. Protestatarii contestă și noua reformă economică a guvernului, iar susținerea pentru partidul aflat la putere a scăzut de la 41% la doar 22%. 

