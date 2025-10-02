Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei

Vladimir Putin a denunțat drept „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă rusă. Liderul de la Kremlin a afirmat că nava era sub pavilion străin și a susținut că nu știe dacă are vreo legătură cu Rusia, acuzând Parisul că încearcă să „distragă atenția” de la problemele interne, relatează AFP, citată de News.ro.

„Este piraterie. Pentru că (...) petrolierul a fost abordat în apele neutre, fără niciun temei. Evident, căutau ceva, mărfuri militare, drone sau lucruri de genul acesta. Dar nu există nimic de genul acesta acolo”, a declarat el, în cadrul unui forum de discuţii organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei.

„Petrolierul era sub pavilionul unei ţări terţe, într-adevăr cu un echipaj internaţional. Sincer, nu ştiu în ce măsură este legat de Rusia”, a adăugat el.

Liderul rus a considerat, de asemenea, că interceptarea acestei nave a fost o încercare a autorităţilor franceze „de a distrage atenţia” populaţiei, în contextul în care ţara se află într-o „situaţie politică internă dificilă”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat joi pe europeni să facă „un pas” în „politica de obstrucţionare” a flotei-fantomă ruse, care permite Moscovei să-şi exporte petrolul ocolind sancţiunile occidentale.

În timp ce căpitanul vasului urmează să fie judecat în Franţa pentru „împotrivire la arestare”, suspiciunea este că nava s-ar putea să fi fost folosită în cazul dronelor care au survolat Danemarca pe 22 septembrie.

Editor : Ș.A.