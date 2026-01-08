Volodimir Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Rușii încearcă să profite de vreme, este posibil un atac de amploare”

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în discursul său din 8 ianuarie că este posibil ca în noaptea de 8-9 ianuarie Rusia să lanseze un atac de amploare asupra Ucrainei.

„Există informații că în această seară ar putea avea loc un nou atac de amploare din partea Rusiei. Este foarte important să fiți atenți la avertismentele de raid aerian astăzi, mâine și întotdeauna și să vă refugiați în adăposturi, scrie Ukrainska Pravda.

Rușii sunt consecvenți: încearcă să profite de vreme. Am dat instrucțiuni guvernului să ajute autoritățile locale și să ofere asistență maximă tuturor celor implicați.”, a spus președintele

Condițiile meteorologice s-au deteriorat semnificativ în toată țara, provocând numeroase probleme pe drumuri și în rețelele de utilități, a precizat președintele.

„De fapt, aceasta este o situație de urgență pentru toate serviciile. Am convenit cu prim-ministrul Ucrainei că guvernul va pregăti o decizie – pe durata acestor condiții meteorologice, în zilele următoare, pentru a permite instituțiilor necritice și birourilor obișnuite să țină oamenii acasă.”

Președintele a spus că situația cu energia electrică în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie era extrem de dificilă după atacul rus asupra infrastructurii.

„În regiunea Zaporojie, alimentarea cu energie electrică programată a fost restabilită în cursul zilei. Dnipro, Krîvîi Rih, Nikopol, Pavlohrad și alte orașe din regiunea Dnipropetrovsk sunt încă în proces de reparații. Din păcate, astăzi au avut loc noi atacuri, în special asupra sectorului energetic și civil, precum și asupra clădirilor rezidențiale din Krîvîi Rih.”

