Live TV

Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului

Data publicării:
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
Lupta împotriva dronelor Deplasare la Madrid, marţi

Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, vizită menită să „reafirme angajamentul Franţei faţă de Ucraina” şi să „menţină dinamica eforturilor depuse în ceea ce priveşte garanţiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022.

După ce liderul ucrainean şi-a reînnoit sâmbătă apelul către partenerii săi pentru a obţine mai multe sisteme de apărare antiaeriană, cei doi preşedinţi vor vizita cartierul general al „forţei multinaţionale Ucraina” pe care Franţa şi Regatul Unit încearcă să o creeze în vederea unui eventual armistiţiu cu Rusia, scrie News.ro.

Vizita lui Zelenski are loc într-un context în care negocierile de pace dintre Kiev şi Moscova sunt în impas. Armata rusă continuă să bombardeze fără încetare localităţile din Ucraina, în special infrastructura energetică. Pe frontul intern, Volodimir Zelenski se confruntă, de asemenea, în ultimele zile cu un important scandal de corupţie în sectorul energetic, care a dus deja la demisia a doi dintre miniştrii săi.

Lupta împotriva dronelor

Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski îşi vor începe ziua cu o vizită la baza aeriană militară Villacoublay, situată la sud-vest de capitală, pentru a discuta despre mijloacele „de a merge şi mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere”, a explicat preşedinţia franceză. Este vorba de „a pune excelenţa franceză în domeniul industriei armamentului în serviciul apărării Ucrainei” şi de „a permite achiziţionarea sistemelor necesare pentru a răspunde agresiunii ruse”, a adăugat preşedinţia, referindu-se în special la „apărarea spaţiului aerian ucrainean”.

Lupta împotriva dronelor va fi, de asemenea, una dintre priorităţile abordate. Sunt posibile anunţuri privind noi ajutoare sau cooperări în domeniul armamentului. „Prelungirea războiului şi absenţa unui armistiţiu subliniază responsabilitatea noastră de a face tot posibilul pentru a permite Ucrainei să se apere şi, astfel, să dea un nou impuls”, a insistat un consilier al lui Emmanuel Macron.

Construită de luni de zile de către „coaliţia bunăvoinței” – un grup de sprijin pentru Ucraina creat în martie 2025 la iniţiativa Republicii Cehe, apoi a alianţei franco-britanice, care reuneşte 31 de ţări – garanţiile de securitate avute în vedere pentru Ucraina includ sprijinul pentru armata de la Kiev şi componente terestre, maritime şi aeriene. Însă punerea lor în aplicare rămâne condiţionată de o încetare foarte ipotetică a luptelor. Negocierile de pace între Kiev şi Moscova sunt în impas, summitul menţionat la Budapesta între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin neavând loc.

Deplasare la Madrid, marţi

Duminică, Ucraina şi Grecia au semnat la Atena un acord pentru livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) american Kievului în perioada decembrie 2025 - martie 2026.

Semnarea acordului, care a avut loc în prezenţa celor doi lideri şi a noii ambasadoare americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle, va permite „sprijinirea Ucrainei în mijlocul unei ierni dificile”.

După Paris, preşedintele ucrainean se va deplasa marţi la Madrid, unde se va întâlni în special cu reprezentanţii celor două camere ale Parlamentului spaniol, la o zi după vizita la Paris, a aflat AFP din surse oficiale. Detaliile acestei vizite încă nu au fost comunicate. Călătoria sa în Spania va fi a doua de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă a ţării sale în februarie 2022, după o primă vizită în mai 2024.

Citește și:

ANALIZĂ Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina=

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i...
oameni pe strada in bucuresti
Buget de criză în 2026. Cheltuieli tăiate după scumpiri: la ce...
Poliția Italia
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își...
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu...
Ultimele știri
SUA nu mai sunt inamicul publc nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Donald Trump susţine votul privind publicarea dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein. Anunțul președintelui SUA
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”
volodimir zelenski
Acord între Ucraina și Grecia privind o nouă rută de transport a gazelor. Volodimir Zelenski, mesaj după vizita de la Atena
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski, nou apel către aliați: solicită mai multe sisteme de apărare aeriană
Omagiu Bataclan
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar”
volodimir zelenski la birou
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma scandalului de corupţie și deturnarea a 100 de milioane de dolari
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Temperatura ideală în casă ca să previi înghețarea țevilor în zilele geroase
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu