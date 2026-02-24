Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că NATO ar trebui să considere rachetele rusești Oreșnik cu rază medie de acțiune, dislocate în Belarus, ca pe o țintă militară legitimă.

Președintele Ucrainei a declarat într-un interviu acordat Zerkalo, o publicație a opoziției din Belarus, că Moscova și Minsk pun în scenă un „spectacol” în jurul amplasării rachetelor Oreșnik pe teritoriul belarus, deoarece sistemul complet nu a fost încă livrat acolo și „au sosit doar vehiculele relevante”, scrie European Pravda.

El a afirmat că scopul acestor mișcări este de a intimida Europa.

„În opinia mea, NATO ar trebui să trateze Oreșnik ca pe o țintă legitimă. Ucraina, la rândul său, va evalua această amenințare... Dar el [Alexander Lukashenko] nu ar trebui să se joace, deoarece după aceste măsuri rușii vor aduce Oreșnik în Belarus fără a-l consulta pe Lukașenko”, a spus Zelenski.

Editor : Sebastian Eduard