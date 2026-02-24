Live TV

Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că NATO ar trebui să considere rachetele rusești Oreșnik cu rază medie de acțiune, dislocate în Belarus, ca pe o țintă militară legitimă.

Președintele Ucrainei a declarat într-un interviu acordat Zerkalo, o publicație a opoziției din Belarus, că Moscova și Minsk pun în scenă un „spectacol” în jurul amplasării rachetelor Oreșnik pe teritoriul belarus, deoarece sistemul complet nu a fost încă livrat acolo și „au sosit doar vehiculele relevante”, scrie European Pravda.

El a afirmat că scopul acestor mișcări este de a intimida Europa.

„În opinia mea, NATO ar trebui să trateze Oreșnik ca pe o țintă legitimă. Ucraina, la rândul său, va evalua această amenințare... Dar el [Alexander Lukashenko] nu ar trebui să se joace, deoarece după aceste măsuri rușii vor aduce Oreșnik în Belarus fără a-l consulta pe Lukașenko”, a spus Zelenski.

Citește și

Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A 3-month detention for Olgierd L.
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de fragilitatea NATO în epoca Trump
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
lukasenko
De ce Ucraina l-a sancționat pe Lukașenko abia acum și ce semnal transmite acest lucru
A helicopter flies over the L400 "Anadolu", an amphibious assault ship from Turkey, during the NATO maneuver
O navă de asalt turcească va fi desfăşurată pe flancul estic NATO
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Steaguri Ucraina Rusia
Sondaj: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va...
Ultimele știri
„Masculi alfa” la Casa Albă: Hegseth și Kennedy Jr. fac demonstrații de forță în cabinetul lui Trump. Mesaje către „manosferă”
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...