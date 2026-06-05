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Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”

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Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase. Foto: X

Rusia a lansat racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik asupra regiunii Kiev din Ucraina pe 24 mai, pentru a evalua rezultatele în vederea unor lansări viitoare, a declarat joi, 4 iunie, președintele rus Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent.

„Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță. Pur și simplu am lovit acolo unde era mai ușor să observăm rezultatele”, a declarat liderul rus în cadrul unei conferințe de presă, potrivit AP.

„Nu a avut loc nicio utilizare în luptă a rachetei Oreșnik, în adevăratul sens al cuvântului, pe teritoriul Ucrainei”, a adăugat el.

Rusia a folosit racheta Oreșnik împotriva Ucrainei în trei ocazii cunoscute. Moscova a folosit racheta pentru prima dată în noiembrie 2024, lovind orașul Dnipro, situat în partea central-estică a țării. O a doua lansare a avut loc la începutul lunii ianuarie, când racheta a fost folosită împotriva regiunii Liov.

„Dronele noastre au zburat până la hambar, l-au lovit și au observat pur și simplu modul în care erau așezate blocurile expandabile. Au calculat totul cu precizie milimetrică”, a afirmat Putin. „Acest lucru a fost important pentru luarea unei decizii privind utilizarea viitoare a rachetei Oreșnik în format complet asupra țintelor desemnate, inclusiv asupra celor situate în zone populate”, a adăugat el.

Atacarea intenționată a civililor sau a obiectivelor civile, inclusiv a hambarelor și a zonelor rezidențiale care nu sunt utilizate în scopuri militare, constituie o crimă de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva și cu dreptul internațional umanitar.

Rusia lovește în mod regulat infrastructura civilă din orașele din toată Ucraina, în timp ce își continuă războiul.

În noaptea de 2 iunie, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, vizând mai multe orașe ucrainene, printre care și Kievul, situat în apropiere, cu rachete și drone. În întreaga țară, cel puțin 23 de persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise, iar alte 130 au fost rănite, au declarat oficialii.

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Editor : A.M.G.

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