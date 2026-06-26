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Volodimir Zelenski: „Prietenii lui Putin au aflat de la noi că o întâlnire este posibilă și că încheierea acestui război este posibilă”

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Le président Volodymyr Zelensky et la Première dame Olena Zelenska, accompagnés de dirigeants et de parlementaires européens, des dirigeants de l'Union européenne et des commissaires européens, ont rendu hommage aux défense
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri, 26 iunie, că Rusia trebuie să se retragă din Ucraina, iar Kievul a înaintat propuneri atât partenerilor cheie, cât și „prietenilor” președintelui rus Vladimir Putin cu privire la posibilitatea unei întâlniri și la încetarea războiului pe scară largă, relatează RBC-Ukraine.

„Rusia trebuie să se retragă din Ucraina împreună cu războiul său – noi nu vrem război. Ucraina a înaintat propuneri partenerilor noștri cheie, iar prietenii lui Putin au aflat, de asemenea, de la noi că o întâlnire este posibilă și că încheierea acestui război este posibilă. Rusia trebuie să facă acum acest pas către pace”, a scris Zelenski pe X.

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Liderul de la Kiev a subliniat că forțele ucrainene demonstrează în fiecare zi puterea preciziei ucrainene. Zelenski a menționat că „sancțiunile de lungă distanță” și „sancțiunile de distanță medie” ale Ucrainei sunt puse în aplicare pe deplin.

„Acestea sunt răspunsurile noastre juste față de Rusia pentru acest război — un război pe care Rusia l-a început și pe care trebuie să-l încheie. Rusia trebuie să ia acest război de pe umerii Ucrainei — noi nu avem nevoie de el”, a spus el.

Miercuri, Zelenski a declarat că, dacă Ucraina va obține ceea ce a discutat cu partenerii săi în cadrul summitului G7, se vor crea condiții care vor obliga țara agresoare să opteze pentru pace, notează sursa citată.

Joi, liderul ucrainean a declarat, după ce s-a consultat cu şeful serviciului de securitate al ţării (SBU) cu privire la atacurile împotriva ţintelor ruseşti, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „determine” Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului.

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Editor : A.M.G.

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