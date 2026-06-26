Volodimir Zelenski: „Prietenii lui Putin au aflat de la noi că o întâlnire este posibilă și că încheierea acestui război este posibilă”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri, 26 iunie, că Rusia trebuie să se retragă din Ucraina, iar Kievul a înaintat propuneri atât partenerilor cheie, cât și „prietenilor” președintelui rus Vladimir Putin cu privire la posibilitatea unei întâlniri și la încetarea războiului pe scară largă, relatează RBC-Ukraine.

„Rusia trebuie să se retragă din Ucraina împreună cu războiul său – noi nu vrem război. Ucraina a înaintat propuneri partenerilor noștri cheie, iar prietenii lui Putin au aflat, de asemenea, de la noi că o întâlnire este posibilă și că încheierea acestui război este posibilă. Rusia trebuie să facă acum acest pas către pace”, a scris Zelenski pe X.

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Liderul de la Kiev a subliniat că forțele ucrainene demonstrează în fiecare zi puterea preciziei ucrainene. Zelenski a menționat că „sancțiunile de lungă distanță” și „sancțiunile de distanță medie” ale Ucrainei sunt puse în aplicare pe deplin.

„Acestea sunt răspunsurile noastre juste față de Rusia pentru acest război — un război pe care Rusia l-a început și pe care trebuie să-l încheie. Rusia trebuie să ia acest război de pe umerii Ucrainei — noi nu avem nevoie de el”, a spus el.

Miercuri, Zelenski a declarat că, dacă Ucraina va obține ceea ce a discutat cu partenerii săi în cadrul summitului G7, se vor crea condiții care vor obliga țara agresoare să opteze pentru pace, notează sursa citată.

Joi, liderul ucrainean a declarat, după ce s-a consultat cu şeful serviciului de securitate al ţării (SBU) cu privire la atacurile împotriva ţintelor ruseşti, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „determine” Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului.

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Editor : A.M.G.