„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot

soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
Misiunea din regiunea Harkov a Brigăzii 3 de Asalt a Ucrainei a fost prima operațiune din acest război în care trupele ucrainene au reușit să captureze soldați ruși cu ajutorul unei drone terestre. Colaj foto: Profimedia Images / Brigada 3 de Asalt a Ucrainei
„Cel mai bun rezultat este că nu am pierdut niciun infanterist” „Prima oară nu ne-a venit să credem; credeam că e o păcăleală”

Câțiva soldați ruși care apărau o poziție fortificată de pe linia frontului în nord-estul Ucrainei au rezistat unui val de atacuri lansate de Brigada 3 de Asalt a armatei ucrainene timp de mai multe săptămâni. Dar, când un nou inamic s-a apropiat de ei, unul pe care știau că nu au cum să îl înfrângă, aceștia s-au predat imediat. Operațiunea prin care ucrainenii au capturat prizonieri ruși cu ajutorul unei drone terestre pentru prima dată în acest conflict a demonstrat cât de mult au schimbat roboții războiul modern – mai întâi, în aer și, acum, la sol.

Soldații ruși au scos din ascunzătoarea lor o bucată de carton pe care au scris „Vrem să ne predăm”. Ucrainenii au văzut imediat mesajul din dronele cu care supravegheau câmpul de luptă.

Misiunea lansată de soldații ucraineni în luna iunie a fost prima în care armata Kievului a reușit să captureze prizonieri de război și să ocupe o nouă poziție fortificată pe câmpul de luptă cu ajutorul unei drone terestre, potrivit comandanților Brigăzii 3 de Asalt.

Demonstration of ground robotic systems used by Ukraine on front line
Soldații ucraineni i-au atacat pe ruși cu drone terestre echipate cu mine antitanc. Foto: Profimedia Images

Dronele terestre erau cândva folosite foarte rar pe câmpul de luptă. În ultimul timp, însă, aceste vehicule fără echipaj au transformat felul în care se poartă războiul din Ucraina. Ele pot ajuta la aprovizionarea trupelor și la evacuarea răniților, dar pot participa și în mod direct la asalturi asupra pozițiilor inamice.

Costul dronelor variază în funcție de mărime, dar sunt mult mai ieftine și mai precise decât un sistem de artilerie. Modelul folosit în misiunea din luna iunie costă în jur de 1.500 de dolari, potrivit Washington Post.

„Cel mai bun rezultat este că nu am pierdut niciun infanterist”

Războiul declanșat de Rusia a transformat Ucraina într-un laborator de testare a noilor tehnici de luptă. Acești roboți se deplasează pe roți sau șenile și sunt controlați prin semnale radio, la fel ca dronele aeriene.

Dronele terestre pot fi mai mici decât un microunde sau destul de încăpătoare pentru a transporta mai mulți soldați în același timp, în funcție de rolul pe care trebuie să îl îndeplinească.

imagini-operațiune-ucraina-drone-terestre-3
Soldații ruși s-au predat când o dronă terestră plină cu explozibili s-a apropiat de poziția fortificată în care se ascundeau. Foto: Brigada 3 de Asalt a Ucrainei

Trupele ucrainene speră ca roboții să poată îndeplini o parte din sarcinile mai periculoase care pun în pericol viața soldaților pe linia frontului.

Unele drone terestre sunt echipate cu mitraliere controlate de la distanță folosite pentru a ataca pozițiile inamice, urmând ca forțele terestre să înainteze odată ce pericolul a fost eliminat.

Alte modele, precum cel folosit în timpul misiunii din luna iunie, pot fi încărcate cu explozibili și detonate în apropierea poziției fortificate unde se ascund forțele inamice.

Drone manufacturing facility in Odessa
Unele drone terestre sunt echipate cu mitraliere controlate de la distanță folosite pentru a ataca pozițiile inamice. Foto: Profimedia Images

„Pentru mine, cel mai bun rezultat nu este că am luat prizonieri de război, ci că nu am pierdut niciun infanterist”, a spus Mikola, comandantul de 26 de ani al companiei de drone terestre a brigăzii ucrainene care a participat la operațiune.

„Zilele când număram operațiunile în vieți omenești s-au încheiat pentru mine”, a spus Mikola. „De aceea operez roboți.”

„Prima oară nu ne-a venit să credem; credeam că e o păcăleală”

După ce un asalt al trupelor ruse i-a forțat pe soldații ucraineni să abandoneze două poziții fortificate de pe linia frontului din Harkov, aceștia au încercat timp de două săptămâni să recucerească acele poziții, însă nu au reușit.

Dar, după ce au fost atacați cu mai multe drone terestre, fiecare echipată cu câte trei mine antitanc, și drone de atac aeriene, soldații ruși s-au predat.

Odată ce faza inițială a operațiunii se încheia, soldații ucraineni erau pregătiți să ia cu asalt pozițiile apărate de trupele ruse, dar aceștia au primit vestea că nu va mai fi nevoie – dronele terestre au îndeplinit această sarcină în locul lor.

Ukrainian Brigade soldiers 93 test terrestrial drone in Donetsk Oblast
Dronele terestre pot ajuta la aprovizionarea trupelor și la evacuarea răniților, dar pot participa și în mod direct la asalturi. Foto: Profimedia Images

„Prima oară, să fiu sincer, nu ne-a venit să credem; credeam că e o păcăleală”, a spus unul dintre soldații ucraineni care a participat la misiune. Dar, mesajul din partea comandanților a fost clar: „Voi nu mai mergeți nicăieri; sarcina a fost îndeplinită chiar înainte să înceapă.”

Singurul lucru care le-a mai rămas de făcut ucrainenilor a fost să decidă ce este de făcut cu ultima dronă terestră plină de explozibili, pe care nu au mai apucat să o folosească pentru că rușii s-au predat.

Dacă încercau să o recupereze, ar fi devenit o țintă ușoară pentru dronele aeriene ale rușilor, care ar fi putut să o atace când s-ar fi apropiat din nou de trupele ucrainene.

Astfel, soldații ucraineni au decis să o arunce în aer pe un câmp gol. Misiunea ei fusese îndeplinită.

