Xi Jinping promovează o nouă ordine mondială, flancat de liderii Rusiei și Indiei

China folosește platforma Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), care și-a încheiat activitatea în orașul portuar Tianjin, pentru a susține – în mijlocul unui haos geopolitic global – „o nouă ordine economică și de securitate care să provoace efectiv Statele Unite”. Președintele chinez Xi Jinping a insistat luni asupra viziunii sale pentru o nouă ordine economică și de securitate globală care acordă prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă adresată Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters.

„Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și politicii forței și să practicăm un multilateralism adevărat”, a declarat Xi, într-o aluzie voalată la Statele Unite și la politicile tarifare ale președintelui Donald Trump.

„Guvernanța globală a ajuns la o nouă răscruce”, a adăugat el.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale la un summit în orașul portuar chinez Tianjin pentru Organizația de Cooperare de la Shanghai, o inițiativă susținută de China, care a primit un nou impuls prin prezența președintelui rus Vladimir Putin și a prim-ministrului indian Narendra Modi.

Putin și Modi, ținându-se de mână

Într-o imagine menită să transmită un sentiment de solidaritate, Putin și Modi au fost fotografiați ținându-se de mână în timp ce se îndreptau zâmbitori spre Xi înainte de deschiderea summitului. Ulterior, cei trei bărbați stăteau umăr la umăr, râzând și înconjurați de interpreți.

„Este greu de spus dacă scena a fost regizată sau improvizată, dar nu contează cu adevărat”, a scris Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project.

„Dacă președintele SUA și acoliții săi credeau că pot folosi tarifele pentru a forța China, India sau Rusia să se supună, această întâlnire demonstrează contrariul.”

După summit, Modi a împărțit o cursă cu Putin în limuzina blindată Aurus a liderului rus, în drum spre întâlnirea bilaterală.

„Conversațiile cu el sunt întotdeauna pline de înțeles”, a scris Modi pe X. La întâlnirea bilaterală, Putin s-a adresat lui Modi în rusă cu „Stimate domnule prim-ministru, dragă prieten”.

China și India sunt cei mai mari cumpărători de țiței din Rusia, al doilea exportator mondial. Trump a impus tarife suplimentare Indiei pentru achiziții, dar nu și Chinei.

Puțin cunoscută în afara regiunii, SCO, cu sediul la Beijing, a fost înființată acum mai bine de două decenii ca bloc regional de securitate. China, Rusia și patru state din Asia Centrală sunt membri fondatori. India s-a alăturat în 2017.

