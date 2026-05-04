Zeci de lideri din întreaga Europă s-au reunit luni la un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat preţios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump.

Între personalităţile prezente la Erevan, la acest al optulea summit CPE, se află, între alţii, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinţii Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi Consiliului European Antonio Costa, conform AFP, preluat de News.ro.

Cancelarul german Friedrich Merz nu participă la summit, iar participarea preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan nu a fost confirmată.

Premierul spaniol Pedro Sanchez, nevoit să aterizeze de urgenţă duminică seara la Ankara, din cauza unei „probleme tehnice”, era aşteptat luni la summit.

Comunitatea Politică Europeană (CPE), înfiinţată în 2022, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, este alcătuită din aproape toate ţările europene - indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană (UE) sau NATO - cu excepţia Rusiei şi Belarusului.

Susţinerea Ucrainei de către Europa

Pe agenda summitului se află diverse subiecte, de la susţinerea Ucrainei şi până la lupta împotriva traficului de droguri, şi numeroase întâlniri bilaterale.

„Într-o perioadă de dezordine geopolitică profundă, cu invazia rusă a Ucrainei şi întoarcerea lui Donald Trump, europenii au simţit nevoia să se întâlnească între ei, fără americani şi fără ruşi, la scară continentală, din Islanda şi până în Azerbaidjan”, potrivit unui consilier special de la Institutul Jacques Delors, Sébastien Maillard.

O întâmplare a geografiei, aceste discuţii au loc într-o ţară care se învecinează cu Iranul, ceea ce oferă un ecou îngrijorărilor europenilor, care suferă repercusiuni puternice ale Războiului din Orientul Mijlociu.

Summitul CPE „este o ocazie de a demonstra susţinerea Ucrainei de către Europa în rezistenţa sa faţă de agresiunea rusă, însă a luat o dimensiune suplimentară din cauza crizei din Orientul Mijlociu”, a declarat sub protecţia anonimatului un oficial european.

Prezenţa lui Mark Carney, un lider neeuropean invitat la CPE, îi conferă o semnificaţie suplimentară.

„Canada împărtăşeşte viziunea Europei”

„CPE era percepută mai întâi ca un club anti-Putin, la lansarea sa, după invazia Ucrainei. Prin invitatea Canadei, acest format, iniţial ghidat de geografie, ia şi o alură anti-Trump”, apreciază Sébastien Maillard.

Premierul canadian pledează în favoarea unei alianţe a „puterilor de mijloc” împotriva „puterilor hegemonice” care domină lumea, ca Statele Unite şi China.

Busculată, la fel ca Europa, de ofensive diplomatice şi comerciale ale lui Donald Trump, Canada s-a apropiat, în ultimele luni, de aliaţii săi de peste Atlantic, mai ales în domeniul apărării.

„Canada împărtăşeşte viziunea Europei în geopolitică şi securitate, cu aceleaşi principii şi apărarea unei ordini mondiale bazate pe dreptul internaţional”, subliniază oficialul european citat.

Aceasta este o modalitate prin care europenii pot fi mai uniţi într-o agendă diplomatică tot mai dictată de izbucnirile de furie ale preşedintelui american, care a decis săptămâna trecută să reducă trupele americane staţionate în Germania şi să ameninţe UE cu noi suprataxe vamale.

