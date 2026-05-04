Live TV

Video Zeci de lideri din Europa, alături de Canada, se întâlnesc la summitul CPE din Armenia. Merz și Erdogan nu participă

Data actualizării: Data publicării:
summit al Comunităţii Politice Europene
Foto: Profimedia Images
Din articol
Susţinerea Ucrainei de către Europa  „Canada împărtăşeşte viziunea Europei” 

Zeci de lideri din întreaga Europă s-au reunit luni la un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat preţios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump. 

Între personalităţile prezente la Erevan, la acest al optulea summit CPE, se află, între alţii, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinţii Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi Consiliului European Antonio Costa, conform AFP, preluat de News.ro. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cancelarul german Friedrich Merz nu participă la summit, iar participarea preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan nu a fost confirmată. 

Premierul spaniol Pedro Sanchez, nevoit să aterizeze de urgenţă duminică seara la Ankara, din cauza unei „probleme tehnice”, era aşteptat luni la summit. 

Comunitatea Politică Europeană (CPE), înfiinţată în 2022, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, este alcătuită din aproape toate ţările europene - indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană (UE) sau NATO - cu excepţia Rusiei şi Belarusului.

Susţinerea Ucrainei de către Europa 

Pe agenda summitului se află diverse subiecte, de la susţinerea Ucrainei şi până la lupta împotriva traficului de droguri, şi numeroase întâlniri bilaterale. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Într-o perioadă de dezordine geopolitică profundă, cu invazia rusă a Ucrainei şi întoarcerea lui Donald Trump, europenii au simţit nevoia să se întâlnească între ei, fără americani şi fără ruşi, la scară continentală, din Islanda şi până în Azerbaidjan”, potrivit unui consilier special de la Institutul Jacques Delors, Sébastien Maillard. 

O întâmplare a geografiei, aceste discuţii au loc într-o ţară care se învecinează cu Iranul, ceea ce oferă un ecou îngrijorărilor europenilor, care suferă repercusiuni puternice ale Războiului din Orientul Mijlociu.

Citește și Emmanuel Macron e sceptic față de despre „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz: „Un cadru neclar” 

Summitul CPE „este o ocazie de a demonstra susţinerea Ucrainei de către Europa în rezistenţa sa faţă de agresiunea rusă, însă a luat o dimensiune suplimentară din cauza crizei din Orientul Mijlociu”, a declarat sub protecţia anonimatului un oficial european. 

Prezenţa lui Mark Carney, un lider neeuropean invitat la CPE, îi conferă o semnificaţie suplimentară. 

„Canada împărtăşeşte viziunea Europei” 

„CPE era percepută mai întâi ca un club anti-Putin, la lansarea sa, după invazia Ucrainei. Prin invitatea Canadei, acest format, iniţial ghidat de geografie, ia şi o alură anti-Trump”, apreciază Sébastien Maillard. 

Premierul canadian pledează în favoarea unei alianţe a „puterilor de mijloc” împotriva „puterilor hegemonice” care domină lumea, ca Statele Unite şi China. 

Busculată, la fel ca Europa, de ofensive diplomatice şi comerciale ale lui Donald Trump, Canada s-a apropiat, în ultimele luni, de aliaţii săi de peste Atlantic, mai ales în domeniul apărării. 

„Canada împărtăşeşte viziunea Europei în geopolitică şi securitate, cu aceleaşi principii şi apărarea unei ordini mondiale bazate pe dreptul internaţional”, subliniază oficialul european citat. 

Aceasta este o modalitate prin care europenii pot fi mai uniţi într-o agendă diplomatică tot mai dictată de izbucnirile de furie ale preşedintelui american, care a decis săptămâna trecută să reducă trupele americane staţionate în Germania şi să ameninţe UE cu noi suprataxe vamale.

Citește și: Nicușor Dan a găzduit, astăzi, primul eveniment în cadrul Reuniunii Comunității Politicii Europene de la Erevan 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
1
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
2
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
4
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Abbas Araghchi
5
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kaja kallas
Kaja Kallas, după anunțul privind retragerea forțelor SUA din Germania: „Trebuie să consolidăm pilonul european din cadrul NATO”
emmanuel macron kogalniceanu trupe franta nato
Emmanuel Macron: Nivelul de desfășurare a trupelor franceze în România este suficient, dar ne vom adapta la orice situație
oana toiu face declaratii
Oana Țoiu: „Nu e acceptabil ca birocrația să stea în calea drepturilor românilor”. Măsuri după problemele din consulatele din Germania
emmanuel macron
Emmanuel Macron e sceptic față de „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz: „Un cadru neclar”
soldati americani
Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor...
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei...
Petrișor Peiu
Ce răspunde Petrișor Peiu, întrebat dacă AUR ar urma să îl propună pe...
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Ce reprezintă manifestațiile pro-Bolojan de dinaintea moțiunii de...
Ultimele știri
Vas de croazieră, blocat în Atlantic din cauza suspiciunii de hantavirus: 3 pasageri morți. Debarcarea este interzisă
„Este inadmisibil”. Scandal diplomatic uriaș între Viena și Moscova. Trei diplomați ruși, expluzați din cauza „pădurii de antene”
Kelemen Hunor: Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii...
Fanatik.ro
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în...
Pro FM
Puțin spus îndrăzneață! Tyla, exotică de sus până jos, într-o ținută cu pene care a lăsat-o mai mult...
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...