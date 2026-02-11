Live TV

Zelenski anunță că delegațiile din Ucraina și Rusia s-ar putea întâlni pentru prima dată față în față în SUA

zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat principalele probleme care vor fi discutate la următoarea întâlnire a delegațiilor celor două țări aflate în conflict.

Următoarea rundă de negocieri de pace între Ucraina și Rusia ar putea avea loc săptămâna viitoare în SUA, marți sau miercuri, dacă Moscova va fi de acord cu această variantă. Acest lucru a fost anunțat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Bloomberg.

Zelenski a spus că recentele negocieri din Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe mecanismele de încetare a focului și pe modul în care SUA vor participa la controlul acestuia. Cu toate acestea, părțile nu au reușit să ajungă la un acord final asupra detaliilor fără decizii politice la un nivel superior.

Zelenski a menționat, de asemenea, că orice potențial armistițiu în Donbass va necesita monitorizare internațională cu participarea SUA. În același timp, formulările părților diferă încă: Rusia are o abordare, Ucraina are alta, iar partea americană are a treia.

Există o înțelegere comună că este necesar să se controleze respectarea armistițiului, dar este, de asemenea, clar că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește detaliile și formulările juridice. Președintele a adăugat că, dacă procesul de negociere va fi de calitate, războiul se poate încheia într-adevăr în câteva luni.

