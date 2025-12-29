Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. El vrea referendum pentru planul de pace

Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro şi Sky News.

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai lungă. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani”, a explicat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă online, precizând că omologul său american i-a asigurat că va reflecta asupra acestei posibilităţi, conform News.ro.

La conferinţa de presă de duminică, Zelenski a declarat reporterilor că garanţiile de securitate dintre SUA şi Ucraina sunt acum „100% convenite”, sugerând că a acceptat oferta lui Trump pentru o perioadă de 15 ani.

Încă nu este clar ce oferă SUA în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump fiind de obicei reticent în a angaja forţele americane pentru a asigura pacea în zonă, notează Sky News.

Garanţiile suplimentare care implică ţările europene nu se află chiar în acelaşi stadiu, dar au fost „aproape convenite”, a adăugat Zelenski. El a spus că prezenţa trupelor străine în Ucraina ar constitui o garanţie reală a securităţii.

Însă Rusia va obiecta aproape sigur la orice propuneri pentru garanţii de securitate furnizate din partea aliaţilor Ucrainei, care implică forţe din alte ţări, în special NATO, notează Sky News.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a declarat luni că o întâlnire cu Rusia va fi posibilă numai după ce Donald Trump şi liderii europeni vor ajunge la un acord cu privire la cadrul de pace propus de Ucraina pentru a pune capăt războiului purtat de Moscova. Adresându-se jurnaliştilor într-o discuţie pe WhatsApp, transcrisă de Reuters, el a adăugat că speră ca partenerii să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina imediat ce Kievul va semna acordul de pace.

La finalul întâlnirii cu Donald Trump, care a avut loc duminică în Florida, Volodimir Zelenski a anunţat că în ianuarie va avea loc o nouă reuniune în Statele Unite cu şefii de stat europeni care au participat de la distanţă, prin videoconferinţă, la convorbiri. „În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean - n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri - n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Zelenski vrea referendum. Legea marţială va fi ridicată numai după încheierea războiului

Zelenski a mai spus luni că planul de pace în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei ar trebui supus unui referendum în Ucraina. El a adăugat că pentru organizarea unui astfel de referendum ar fi necesar un armistiţiu de cel puţin 60 de zile.

Ucraina va ridica legea marţială, care interzice în special bărbaţilor ucraineni cu vârsta aptă de mobilizare să părăsească ţara şi nu permite organizarea de alegeri, numai după încheierea războiului cu Rusia şi după obţinerea unor garanţii de securitate, a afirmat luni preşedintele ucrainean.

„Cu toţii vrem ca războiul să se termine şi abia atunci legea marţială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marţiale va avea loc atunci când Ucraina va obţine garanţii de securitate. Fără garanţii de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind complet încheiat”, a afirmat el în cadrul conferinţei de presă online transcrise de AFP.

