Live TV

Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. El vrea referendum pentru planul de pace

Data actualizării: Data publicării:
zelenski
Foto: Profimedia Images
Din articol
Zelenski vrea referendum. Legea marţială va fi ridicată numai după încheierea războiului 

Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro şi Sky News. 

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai lungă. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani”, a explicat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă online, precizând că omologul său american i-a asigurat că va reflecta asupra acestei posibilităţi, conform News.ro. 

La conferinţa de presă de duminică, Zelenski a declarat reporterilor că garanţiile de securitate dintre SUA şi Ucraina sunt acum „100% convenite”, sugerând că a acceptat oferta lui Trump pentru o perioadă de 15 ani. 

Încă nu este clar ce oferă SUA în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump fiind de obicei reticent în a angaja forţele americane pentru a asigura pacea în zonă, notează Sky News. 

Garanţiile suplimentare care implică ţările europene nu se află chiar în acelaşi stadiu, dar au fost „aproape convenite”, a adăugat Zelenski. El a spus că prezenţa trupelor străine în Ucraina ar constitui o garanţie reală a securităţii. 

Însă Rusia va obiecta aproape sigur la orice propuneri pentru garanţii de securitate furnizate din partea aliaţilor Ucrainei, care implică forţe din alte ţări, în special NATO, notează Sky News. 

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a declarat luni că o întâlnire cu Rusia va fi posibilă numai după ce Donald Trump şi liderii europeni vor ajunge la un acord cu privire la cadrul de pace propus de Ucraina pentru a pune capăt războiului purtat de Moscova. Adresându-se jurnaliştilor într-o discuţie pe WhatsApp, transcrisă de Reuters, el a adăugat că speră ca partenerii să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina imediat ce Kievul va semna acordul de pace. 

La finalul întâlnirii cu Donald Trump, care a avut loc duminică în Florida, Volodimir Zelenski a anunţat că în ianuarie va avea loc o nouă reuniune în Statele Unite cu şefii de stat europeni care au participat de la distanţă, prin videoconferinţă, la convorbiri. „În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean - n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri - n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Citește și: Donald Trump va vorbi „foarte curând cu Vladimir Putin”, anunță Kremlinul 

Zelenski vrea referendum. Legea marţială va fi ridicată numai după încheierea războiului 

Zelenski a mai spus luni că planul de pace în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei ar trebui supus unui referendum în Ucraina. El a adăugat că pentru organizarea unui astfel de referendum ar fi necesar un armistiţiu de cel puţin 60 de zile. 

Ucraina va ridica legea marţială, care interzice în special bărbaţilor ucraineni cu vârsta aptă de mobilizare să părăsească ţara şi nu permite organizarea de alegeri, numai după încheierea războiului cu Rusia şi după obţinerea unor garanţii de securitate, a afirmat luni preşedintele ucrainean. 

„Cu toţii vrem ca războiul să se termine şi abia atunci legea marţială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marţiale va avea loc atunci când Ucraina va obţine garanţii de securitate. Fără garanţii de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind complet încheiat”, a afirmat el în cadrul conferinţei de presă online transcrise de AFP.

Citește și: Pentru prima dată în cinci ani. Vladimir Putin ar urma să discute cu Volodimir Zelenski (FoxNews) 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
4
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Digi Sport
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin si donald trump
Donald Trump va vorbi „foarte curând cu Vladimir Putin”, anunță Kremlinul
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Pentru prima dată în cinci ani. Vladimir Putin ar urma să discute cu Volodimir Zelenski (FoxNews)
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
pret petrol global sonde
Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
miruta 2
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
Ultimele știri
Beijingul se revoltă în urma demolării unui monument chinez la intrarea în Canalul Panama. „O zi neagră”
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
Zeci de soldați din Armata Republicii Moldova au fost bătuți cu bestialitate. Traumele suferite de către militarii de peste Prut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...