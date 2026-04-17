Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe

Ministrul de externe Andrii Sibiha a declarat că Ucraina este dispusă să accepte o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin în Turcia, la care să participe și Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump.

Sibiha a mai spus că Ucraina a transmis recent acest mesaj partenerilor săi turci, întrucât Turcia „joacă un rol important în eforturile de pace”.

Putin a propus în repetate rânduri o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Cea mai recentă invitație de acest fel a fost lansată de Kremlin în februarie. Sibiha a calificat propunerea drept „inacceptabilă”, în timp ce Zelenski a afirmat că invitația lui Putin era o încercare de a amâna întâlnirea cu el.

Editor : Sebastian Eduard