Sute de oameni s-au adunat în fața Teatrului Național „Ivan Franko” din Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Manifestanții îi cer președintelui Zelenski să-și revizuiască decizia și să-l mențină pe Fedorov în funcție.

Jurnaliștii prezenți la fața locului au relatat cum câteva sute de protestatari s-au adunat în piața din fața teatrului, purtând pancarte de carton pe care scria „Aduceți-l înapoi pe Fedorov”, „Schimbați-vă sau veți pieri” și alte sloganuri de susținere a ministrului demis.

Teatrul Ivan Franko este situat în apropierea Biroului Prezidențial, locul unde a avut loc în iulie anul trecut așa-numita „manifestație cu cartoane” în sprijinul agențiilor anticorupție din Ucraina, NABU și SAP. Această manifestație a fost considerată de mulți ca având o influență asupra deciziilor ulterioare ale guvernului.

De ce a fost demis Fedorov

Speculațiile privind plecarea lui Fedorov au început duminică, după ce Zelenski a anunțat planuri pentru o remaniere majoră a guvernului. Demiterea sa a fost confirmată oficial miercuri.

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia

Președintele a declarat că decizia a venit în urma unui conflict între Fedorov și comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Se preconizează că Parlamentul va aproba joi un nou guvern, inclusiv numirea lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru, alături de noii miniștri ai Apărării și Afacerilor Externe.

Conform informațiilor actuale, ministrul de interne Ihor Klimenko ar urma să-l înlocuiască pe Fedorov în funcția de ministru al Apărării.

Reacția lui Fedorov

Într-o postare de rămas bun pe rețelele sociale, Fedorov a subliniat realizările sale în timpul mandatului, recunoscând totodată că mai multe reforme au rămas, potrivit lui, neterminate.

Printre obiectivele pe care le-a menționat ca nefiind pe deplin îndeplinite se numără:

Finalizarea transformării organizaționale a Ministerului Apărării în conformitate cu standardele NATO;

Trecerea tuturor achizițiilor din domeniul apărării la licitații competitive;

Consolidarea unei culturi mai puternice a responsabilității instituționale.

Fedorov le-a mulțumit militarilor ucraineni, echipei sale și familiei sale pentru sprijinul acordat. De asemenea, a afirmat că va continua să lucreze pentru îndeplinirea misiunii care l-a adus la minister: înfrângerea inamicului prin asimetrie, inovare rapidă și putere organizațională.

Editor : Sebastian Eduard