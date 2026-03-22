Zelenski, după negocierile Ucraina-SUA în Florida: E clar că atenţia părţii americane e îndreptată spre războiul din Iran

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Delegaţiile ucraineană şi americană au încheiat, duminică, a doua zi de discuţii în Florida privind găsirea unor modalităţi de a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Reprezentanţii Rusiei nu au fost prezenţi la discuţii. La fel ca în tratativele anterioare, delegaţia americană a fost condusă de emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de Jared Kushner, ginerele preşedintelui.

„Este clar că atenţia părţii americane în acest moment este concentrată în principal pe situaţia legată de Iran şi de regiunea din jurul acestuia, dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie de asemenea să se încheie”, a spus Zelenski, care şi-a manifestat din nou nemulţumirea că din cauza războiului împotriva Iranului ţara sa nu mai primeşte atenţia pe care o primea înainte.

„Există indicii că ar putea avea loc şi alte schimburi (de prizonieri de război), ceea ce ar fi într-adevăr o veste foarte bună şi o confirmare a faptului că diplomaţia funcţionează. Sperăm că acest lucru se va concretiza”, a adăugat preşedintele ucrainean, fără a preciza dacă, când şi în ce format ar putea continua discuţiile menite să încheie războiul ruso-ucrainean.

Mai devreme duminică el le-a cerut susţinătorilor occidentali ai Ucrainei să menţină presiunea asupra Rusiei cu noi sancţiuni şi le-a sugerat să sechestreze toate navele din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni.

„Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranţă în apele europene şi nicăieri în altă parte. Petrolierele care alimentează bugetul de război pot şi trebuie să fie oprite şi blocate, nu eliberate pur şi simplu”, a indicat Zelenski.

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi o porţiune nesemnificativă din provincia Lugansk, aceasta din urmă fiind în proporţie de 99% sub control rusesc.

Dar Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susţine că a priori va respinge cedarea Donbasului.

