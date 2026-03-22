Video Zelenski avertizează că Putin va profita de un „război de lungă durată” în Iran. Despre negocieri: „Discutăm oriunde, dar nu în Rusia”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters
Relaxarea sancțiunilor contra Rusiei contribuie la finanțarea războiului, afirmă Zelenski Ucraina va accepta negocierile de pace „oriunde, dar nu în Rusia” Discuțiile dintre SUA și Ucraina au continuat duminică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminică asupra unei penurii de rachete și a afirmat că Vladimir Putin va avea de câștigat de pe urma unui „război de lungă durată” în Iran. Liderul de la Kiev a declarat pentru BBC că Statele Unite produc aproximativ 60-65 de rachete Patriot pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 600-700 pe an. În prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, au fost folosite 103 rachete, a avertizat el: „Pentru Putin, un război îndelungat în Iran este un avantaj”, pe măsură ce resursele se epuizează.

„Cu siguranță” va exista un deficit de rachete, iar întrebarea este acum „când se vor epuiza toate stocurile din Orientul Mijlociu”, a punctat președintele ucrainean. „Așadar, este în avantajul lui Putin ca resursele să nu ajungă în Ucraina, împotriva căreia și-a îndreptat armata, și cu care se luptă pentru a ne slăbi. Iar acesta este un proces de durată. Orientul Mijlociu este una dintre modalitățile de a face acest lucru.”

Comentariile lui Volodimir Zelenski vin după ce cel puțin patru persoane au fost ucise în atacurile cu drone rusești de sâmbătă, în timp ce loviturile asupra infrastructurii energetice au întrerupt alimentarea cu energie electrică în cea mai mare parte a regiunii Cernihov din nordul Ucrainei.

Relaxarea sancțiunilor contra Rusiei contribuie la finanțarea războiului, afirmă Zelenski

Zelenski a declarat că relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei a dus la o creștere a vânzărilor de țiței ale Rusiei, care contribuie la finanțarea invaziei sale în Ucraina.

Președintele ucrainean a îndemnat aliații să continue să exercite presiuni asupra Rusiei, afirmând că flota sa „din umbră” nu trebuie să se simtă în siguranță.

Veniturile conferă Rusiei un sentiment de impunitate și capacitatea de a continua războiul. De aceea, presiunea trebuie să continue, iar sancțiunile trebuie să funcționeze. Flota fantomă a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranță în apele europene sau în orice alt loc. Tankerele care alimentează bugetul de război pot și trebuie oprite și blocate, nu doar lăsate să treacă. Mulțumesc fiecărui lider care ia astfel de decizii. Acesta este lucrul care ne apropie de o pace demnă

Ucraina va accepta negocierile de pace „oriunde, dar nu în Rusia”

Zelenski a declarat că Ucraina va susține negocierile de pace „la orice dată și în orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”.

Grupul nostru poartă discuții zilnice cu partea americană. Știu că și americanii discută zilnic cu rușii. Partea americană, din cauza acestui război din Iran, a declarat că este gata să găzduiască ambele părți în America. Am confirmat participarea noastră, dar rușii se opun unei întâlniri în Statele Unite ale Americii. De aceea, deocamdată, încercăm să ne concentrăm pe propunerea Americii privind data și locul. Ucraina va susține orice dată și orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia

Discuțiile dintre SUA și Ucraina au continuat duminică

Discuțiile dintre Ucraina și SUA au continuat duminică, după ce cele două părți s-au întâlnit sâmbătă la Miami.

Negociatorul-șef ucrainean, Rustem Umerov, a declarat că cele două țări au discutat despre următorii pași în cadrul negocierilor, în contextul în care Kievul insistă pentru reluarea negocierilor trilaterale cu Rusia.

După discuțiile de sâmbătă, el a spus: „S-a acordat o atenție deosebită alinierii abordărilor pentru a se înregistra progrese suplimentare în direcția obținerii de rezultate concrete.”

Echipa de negociatori a SUA a inclus trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

