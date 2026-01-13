Live TV

Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că lumea trebuie să ajute iranienii să profite de protestele în desfășurare pentru a produce schimbări care să-i elibereze de un regim care a adus răul asupra propriului popor și asupra altor țări, inclusiv Ucraina.

Într-o postare în limba persană, pe platforma X, Zelenski descrie protestele naționale care au cuprins Iranul ca fiind o „revoltă”.

El afirmă că tulburările arată că „pentru Rusia  situația nu va fi mai ușoară”. Aceasta, în contextul în care Rusia și Iranul au relații strânse de cooperare, care au inclus utilizarea pe scară largă a dronelor „Shahed” fabricate în Iran în războiul de aproape patru ani al Moscovei împotriva Kievului.

„Ceea ce se întâmplă acum în Iran, inclusiv protestele pe scară largă, este de fapt o revoltă și, de asemenea, un semn clar că situația nu va fi mai ușoară pentru Rusia. Și fiecare om obișnuit de pe Pământ dorește cu adevărat ca poporul iranian să aibă în sfârșit norocul de a se elibera de un regim care există acolo și care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări, să se elibereze.

Este important ca lumea să nu rateze acest moment, când schimbarea este posibilă. Și fiecare lider, fiecare țară și organizațiile internaționale trebuie să se implice acum și să ajute poporul iranian să îi înlăture pe cei care sunt vinovați pentru faptul că Iranul se află, din păcate, în această situație. Totul poate fi diferit”, a scris Zelenski.

Circa 2.000 de morți în urma protestelor

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni. Statele Unite au cerut luni cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs din ţară „se intensifică şi ar putea deveni violente”, relatează News.ro.

Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters a spus că cei pe care i-a numit „terorişti” sunt responsabili pentru moartea atât a protestatarilor, cât şi a personalului de securitate. Oficialul nu a oferit alte detalii despre persoanele ucise.

Revoltele, declanşate de condiţiile economice dificile, reprezintă cea mai mare provocare internă pentru autorităţile iraniene din ultimii cel puţin trei ani şi au loc pe fondul intensificării presiunii internaţionale după atacurile israeliene şi americane de anul trecut.

Autorităţile clericale iraniene, la putere din 1979, de la Revoluţia Islamică, au încercat să adopte o abordare duală faţă de demonstraţii, calificând protestele legate de problemele economice ca fiind legitime, în timp ce au aplicat măsuri dure de securitate. Acestea au acuzat SUA şi Israelul că au instigat tulburările şi au afirmat că persoane anonime, pe care le numesc terorişti, au deturnat protestele.

Un grup pentru drepturile omului anunţase anterior că sute de persoane au fost ucise şi a afirmat că mii au fost arestate.

Restricţiile de comunicare, inclusiv blocarea internetului în ultimele zile, au împiedicat fluxul de informaţii.

Videoclipurile cu ciocnirile nocturne dintre demonstranţi şi forţele de securitate din ultima săptămână, inclusiv câteva care au fost verificate de Reuters, au arătat confruntări violente, cu focuri de armă, maşini şi clădiri incendiate.

