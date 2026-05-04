Zelenski revine la relații mai bune cu un lider european cu care a avut neînțelegeri mari. „Am convenit o reuniune comună”

Premierul slovac Robert Fico şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit luni în capitala armeană Erevan, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), unde au convenit să pregătească o reuniune comună a guvernelor de la Kiev şi Bratislava, menită să consolideze relaţiile bilaterale şi sprijinul Slovaciei pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Am convenit să desfăşurăm o reuniune comună a guvernelor la sfârşitul lunii iunie. Aceasta va avea loc la Bratislava sau la Kiev”, a declarat Robert Fico într-un comunicat preluat de EFE, potrivit Agerpres.

El a adăugat că acest format de discuţii va conduce la „rezultate concrete”, precum crearea de legături de transport între cele două ţări. „Suntem vecini; trebuie să păstrăm relaţii bune”, a remarcat premierul slovac.

La rândul său, preşedintele Zelenski a scris, într-un mesaj pe reţeaua de socializare X că „Slovacia sprijină Ucraina în aderarea la UE şi este pregătită să ne asiste pe acest drum”.

Înaintea întâlnirii de la Erevan, Fico şi Zelenski a avut sâmbătă o discuţie telefonică, după care premierul slovac a confirmat sprijinul său pentru aspiraţiile Ucrainei de aderare la UE.

„Cei trei muşchetari îl aşteaptă pe al patrulea”

Robert Fico a distribuit luni pe reţelele de socializare o fotografie de la Erevan în care apare alături de omologii săi polonez şi ceh, Donald Tusk şi Andrej Babis, împreună cu mesajul: „Cei trei muşchetari îl aşteaptă pe al patrulea şi renaşterea V4 (Grupul de la Vişegrad)”.

Fotografia şi mesajul fac aluzie la învestirea în curând în Ungaria în funcţia de prim-ministru a lui Peter Magyar şi la posibilitatea ca tensiunile din cadrul Grupului de la Vişegrad să scadă după plecarea de la putere a premierului ungar Viktor Orban, a cărui apropiere faţă de Rusia a provocat neînţelegeri în interiorul G4.

Relaţiile dintre Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte, relaţii care oricum erau reci, s-au tensionat şi mai mult de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina în urma unui atac cu drone al Rusiei. Zelenski a susţinut apoi că reparaţiile necesită timp, în timp ce Orban şi Fico au susţinut de partea lor că Ucraina tergiversa reparaţiile într-o acţiune de şantaj politic împotriva Budapestei, întrucât Orban a refuzat să o susţină în războiul cu Rusia şi s-a împotrivit unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Totuşi, după ce Orban a pierdut alegerile pe 12 aprilie, Ucraina a încheiat repararea conductei şi Zelenski a anunţat pe 21 aprilie repunerea acesteia în funcţiune.

Editor : B.P.