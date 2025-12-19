Zelenski s-a întâlnit cu Nawrocki la Varșovia. Președintele polonez: „Avem o veste proastă pentru Moscova”

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că vizita omologului său ucrainean Volodimir Zelenski demonstrează unitatea dintre Polonia și Ucraina în materie de securitate, calificând-o drept „o veste bună pentru regiune”, dar „o veste proastă pentru Moscova”.

Zelenski a sosit în Polonia joi seara, la invitația lui Nawrocki, șeful conservator al statului polonez, care a avut o relație dificilă cu Ucraina de la preluarea mandatului în august, scrie TVP News.

Cei doi lideri au purtat discuții la Varșovia vineri, marcând prima lor întâlnire bilaterală de la preluarea funcției de către Nawrocki în august.

Vorbind alături de Zelenski la o conferință de presă comună, Nawrocki a spus că vizita liderului ucrainean a arătat că cele două țări vecine sunt unite în „chestiuni strategice”.

„Polonia, Ucraina, țările din regiune, țări pline de valori democratice, sunt unite, iar acest lucru nu a fost niciodată pus la îndoială”, a spus el.

În același timp, Nawrocki a spus că i-a transmis lui Zelenski că mulți polonezi consideră că sprijinul extins acordat de Varșovia Ucrainei după invazia pe scară largă a Moscovei din 2022 nu a fost suficient apreciat.

„Polonezii au impresia că eforturile noastre, asistența noastră multidimensională acordată Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă, nu au fost apreciate și înțelese în mod corespunzător”, a spus el.

Nawrocki a spus că i-a transmis aceste gânduri lui Zelenski într-o „conversație fermă, sinceră, dar foarte cordială și politicoasă”, adăugând că autoritățile de la Kiev „au astăzi instrumentele necesare pentru a opri această tendință și a o inversa”.

