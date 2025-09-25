Live TV

Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima Rusiei: „Trebuie să-și găsească adăposturi antiaeriene”

Data publicării:
Volodimir Zelenski
Zelenski i-a cerut lui Trump un nou sistem de arme. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment pentru oficialii de la Kremlin. Potrivit lui, oficialii ruși ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian.

Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, emisiune în cadrul căreia a anunțat și când va renunța la președinția Ucrainei.

Liderul ucrainean a precizat că se bucură de sprijinul președintelui american Donald Trump pentru a ataca ținte rusești, precum infrastructura energetică și fabricile de arme. El a mai menționat și că, dacă Ucraina va intra în posesia unor arme suplimentare cu rază lungă de acțiune din partea SUA, „le vom folosi”.

„Dacă ne atacă resursele energetice, președintele Trump susține că putem răspunde cu aceeași monedă”, a declarat Zelenski. 

În cadrul întâlnirii de marți cu liderul de la Casa Albă, Zelenski i-a cerut un nou sistem de arme care, conform spuselor sale, l-ar face pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

„Președintele Trump știe, i-am spus ieri ce avem nevoie, un singur lucru. Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi”, a continuat el. „Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa negocierilor.”

Ulterior, cel de-al 47-lea președinte al SUA a afirmat că va lua în considerare furnizarea de arme: „Vom lucra la asta”

În timpul interviului, liderul de la Kiev a mai precizat că Ucraina nu va bombarda civilii, întrucât „nu suntem teroriști”. Însă, a sugerat că centrele de putere din Rusia, precum Kremlinul, se află pe lista țintelor.

„Trebuie să știe unde se află adăposturile antiaeriene”, a afirmat el, referindu-se la oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz.”

„Trebuie să știe că noi, în Ucraina, vom răspunde în fiecare zi. Dacă ne atacă, le vom răspunde”.

Citește și:

Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
volodimir-zelenski-1-scaled
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei...
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful...
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de...
Ultimele știri
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților la populație: „Nu intrați în panică!”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea
avion militar su-34 lansează o bombă cu planare
Ucraina a doborât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Ce înseamnă de fapt numele produselor Ikea Bumerang, Hemnes sau Uppfylld
Digi FM
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa fostei soții: „Abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu!”
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Un tânăr din Botoșani a pus România pe harta astronomiei mondiale. Matei Butnaru a obținut medalia de aur la...