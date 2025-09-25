Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”

În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.

Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, imediat înainte de a părăsi Adunarea Generală a ONU pentru a reveni la Kiev, relatează Axios.

Întrebat dacă va considera că misiunea sa s-a încheiat după sfârșitul conflictului, Zelenski a afirmat că ar fi „gata” să demisioneze.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a susținut el.

Acesta a dezvăluit că i-a spus lui Trump, în timpul întâlnirii de marți, că în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului, „putem folosi această perioadă, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a mărturisit că este conștient că oamenii ar putea dori „un lider cu…un nou mandat” pentru a lua deciziile necesare pentru a obține o pace pe termen lung. Deși crede că problemele legate de securitate ar face dificilă organizarea alegerilor, acesta consideră că acest lucru este posibil.

Alegerile au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului - un aspect exploatat de critici, inclusiv de președintele american Donald Trump.

Mandatul pe cinci ani al lui Zelenski ar fi trebuit să se încheie anul trecut, dar alegerile prezidenţiale şi parlamentare nu pot avea loc când este instituită legea marţială, decretată în februarie 2022.

Conform sursei citate, popularitatea sa a crescut la circa 90% în primele luni ale conflictului. Totuși, în februarie, președintele american Donald Trump a susținut că Zelenski ar avea o cotă de încredere de doar 4%.

Cu toate acestea, un sondaj efectuat în aceeași lună arata că liderul de la Kiev se bucura de încrederea a 57% dintre ucraineni.

