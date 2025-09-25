Live TV

Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir-zelenski-1-scaled
Alegerile au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului. Foto: Profimedia

În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace.  Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.

Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, imediat înainte de a părăsi Adunarea Generală a ONU pentru a reveni la Kiev, relatează Axios. 

Întrebat dacă va considera că misiunea sa s-a încheiat după sfârșitul conflictului, Zelenski a afirmat că ar fi „gata” să demisioneze.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a susținut el.

Acesta a dezvăluit că i-a spus lui Trump, în timpul întâlnirii de marți, că în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului, „putem folosi această perioadă, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a mărturisit că este conștient că oamenii ar putea dori „un lider cu…un nou mandat” pentru a lua deciziile necesare pentru a obține o pace pe termen lung. Deși crede că problemele legate de securitate ar face dificilă organizarea alegerilor, acesta consideră că acest lucru este posibil.

Alegerile au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului - un aspect exploatat de critici, inclusiv de președintele american Donald Trump. 

Mandatul pe cinci ani al lui Zelenski ar fi trebuit să se încheie anul trecut, dar alegerile prezidenţiale şi parlamentare nu pot avea loc când este instituită legea marţială, decretată în februarie 2022.

Conform sursei citate, popularitatea sa a crescut la circa 90% în primele luni ale conflictului. Totuși, în februarie, președintele american Donald Trump a susținut că Zelenski ar avea o cotă de încredere de doar 4%. 

Cu toate acestea, un sondaj efectuat în aceeași lună arata că liderul de la Kiev se bucura de încrederea a 57% dintre ucraineni.

Citește și:

SUA vor ca Ucraina să organizeze alegeri imediat după ce Zelenski ajunge la un acord de pace cu Rusia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful...
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de...
Nicolas Sarkozy Signing Books at Filigranes BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Nicolas Sarkozy signing his latest book,
Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”
Ultimele știri
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților la populație: „Nu intrați în panică!”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima Rusiei: „Trebuie să-și găsească adăposturi antiaeriene”
avion militar su-34 lansează o bombă cu planare
Ucraina a doborât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie
zelenski
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Președintele SUA, Donald Trump.
Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Ce înseamnă de fapt numele produselor Ikea Bumerang, Hemnes sau Uppfylld
Digi FM
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa fostei soții: „Abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu!”
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Un tânăr din Botoșani a pus România pe harta astronomiei mondiale. Matei Butnaru a obținut medalia de aur la...