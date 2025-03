„Ziua X” a incursiunii din Kursk: Cum s-a transformat ofensiva curajoasă a trupelor ucrainene în Rusia într-o retragere rapidă

Ucraina a luat prin surprindere Rusia când a lansat incursiunea din 6 august în regiunea Kursk în încercarea de a-și îmbunătăți poziția la viitoarele discuții de pace. Negocierile, însă, au început abia șapte luni mai târziu, iar acum armata ucraineană se retrage rapid din Kursk, lăsând în urmă unele dintre cele mai bune echipamente militare pe care le-a aruncat în luptă, potrivit unei analize a revistei Forbes. Cum a ajuns ofensiva curajoasă a trupelor ucrainene, care la un moment dat au ocupat 1.300 de kilometri pătrați din teritoriul Rusiei, să se transforme într-o evacuare în grabă?

Pe 25 februarie, o unitate de elită din armata rusă care operează drone – Centrul Rubicon pentru Sisteme Avansate Fără Pilot – a lansat un val de atacuri devastatoare asupra principalei linii de aprovizionare a garnizoanei ucrainene din Sudja, cea mai importantă localitate rusească cucerită de ucraineni.

Folosind ceea ce analistul Andrew Perpetua a descris ca fiind „tactici avansate de drone”, precum lansarea de ambuscade complexe cu mai multe drone explozive care lovesc ținta din toate direcțiile aproape în același timp, Rubicon a distrus rapid sute de vehicule militare ucrainene.

A fost „ziua în care începeai să îți faci griji pentru Kursk”, a scris analistul. Două săptămâni mai târziu, cele 10.000 de trupe ucrainene au început să se retragă din Kursk.

Rămași fără provizii și fiind în pericol să fie încercuiți, soldații ucraineni s-au retras rapid, aparent în timpul nopții. Echipamentul militar greu pe care nu au putut să îl ia cu ei a fost abandonat și capturat de ruși.

Tanc Abrams ucrainean avariat, capturat și expus în centrul orașului Sankt Petersburg, noiembrie 2024. Foto: Profimedia Images

Printre acestea se numără blindate și sisteme de artilerie aparținând unora dintre cele mai bune brigăzi ucrainene, inclusiv tancuri M-1 Abrams, mașini de luptă M-2 Bradley și obuziere M-777.

În total, Ucraina a pierdut în jur de 500 de vehicule militare în Kursk, în timp ce rușii au pierdut peste 600, potrivit estimărilor analiștilor militari.

„Problemele noastre au început cu mult înainte”

„Am pus un om în spate cu o mitralieră să încerce să împuște orice drone de deasupra noastră, am pornit sistemele de bruiaj, am făcut cruce și am plecat”, a povestit pentru Financial Times Artem Kariakin, unul dintre primii soldați ucraineni care au trecut granița cu Rusia și au înaintat pe teritoriul rus în ofensiva din vară.

La doar câteva ore după ce președintele rus Vladimir Putin a vizitat un centru de control al forțelor ruse din Kursk în uniformă militară, ministerul apărării a anunțat că armata rusă a recucerit Sudja, în timp ce presa de stat a publicat imagini cu soldații ruși ridicând steagul Rusiei în centrul orașului.

Kariakin (27 de ani) a spus că el continuă să traverseze granița din Kursk în fiecare zi ca să evacueze trupe ucrainene. Mulți dintre soldații evacuați au fost nevoiți să parcurgă pe jos zeci de kilometri, întrucât drumul principal este bombardat continuu de ruși.

„Problemele noastre au început cu mult înainte de asta”, a spus Kariakin, care nu este surprins de faptul că soldații ruși i-au respins din Kursk.

Putin a vizitat un centru de control folosit de forțele ruse și a ascultat un raport de la Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus. Foto: Profimedia Images

La un moment dat, în timpul incursiunii din vară, forțele ucrainene au reușit să cucerească aproximativ 1.300 de kilometri din regiunea Kursk, dar în următoarele săptămâni, zona ocupată a devenit o fâșie tot mai îngustă.

„Nu este niciun secret faptul că zona noastră de incursiune ar fi trebuit să fie mai lată”, a spus Kariakin. „O zona lată de-a lungul graniței ar fi fost mult mai confortabilă.”

În schimb, trupele ruse au încercuit forțele ucrainene din trei direcții. Zona ocupată a fost din ce în ce mai greu de apărat.

Bucata de teritoriu ocupat „a fost întotdeauna destul de mică”, a spus și Rob Lee de la Institutul de Cercetare în Politică Externă. „Rusia a mărunțit-o apoi în mod repetat de pe flancuri.”

„Începutul sfârșitului pentru logistica noastră în regiunea Kursk”

Obiectivele operațiunii ucrainene din Kursk s-au schimbat din mers, potrivit unei persoane citate de FT care cunoaște planurile originale. Inițial, trebuia să fie doar un raid care să pătrundă cât mai adânc pe teritoriul Rusiei, dar care urma să se încheie rapid. Apoi, planul a devenit ocuparea teritoriului infiltrat, ceea ce a expus trupele ucrainene la riscuri mult mai mari.

„Cel mai mult am vrut să fim în Donbas luptând pentru pământul nostru”, a spus Kariakin, care s-a născut într-o localitate din estul Ucrainei ocupată de ruși.

Forțele ruse au pus tot mai multă presiune pe soldații ucraineni din Kursk și „au tăiat principalele lor rute de aprovizionare”, potrivit analistului militar Michael Kofman. „La un moment dat, a devenit pur și simplu imposibil de susținut aceste forțe.”

Analiștii militari spun că trupele ruse din Kursk ar putea continua ofensiva chiar și după ce ajung la graniță, în încercarea de a înainta apoi pe teritoriul regiunii Sumî din Ucraina. Sursa foto: Institutul pentru Studiul Războiului

„Ziua X” a venit la finalul lunii decembrie, când un vehicul de pe ultimul drum care a mai rămas disponibil pentru aprovizionarea trupelor ucrainene a fost lovit de o dronă rusească, a spus Kariakin.

„Până atunci, ei nu au ajuns niciodată la șosea. Acela a fost începutul sfârșitului pentru logistica noastră în regiunea Kursk”, potrivit lui Kariakin.

Din acel moment, roiuri de drone au început să lovească orice mișca pe drumul spre Sudja. Evacuările medicale au devenit aproape imposibile, iar forțele terestre au rămas blocate în tranșee timp de multe săptămâni, neputând să facă schimbul cu alte trupe odihnite.

Impactul soldaților nord-coreeni și o nouă operațiune „Conducta”

Un alt moment ieșit din comun a fost cel al intrării în luptă a soldaților nord-coreeni. „Era o mulțime uriașă care alerga pe câmp”, a povestit Kariakin.

„Rușii nu fac asta, ei se mișcă în mare parte în grupuri tactice mici de până la trei infanteriști, dintr-un pâlc de copaci în altul. Dar, aici, [soldații] fugeau la doar 15 metri unii de ceilalți, în unele locuri câte 140-150 de oameni. Era foarte ușor de observat.”

Venirea nord-coreenilor a ajutat Rusia să profite și mai mult de avantajul numeric pe care armata rusă îl are. Soldații lui Kim Jong Un s-au adaptat repede la condițiile războiului și au devenit o forță de luptă eficientă, potrivit analistului Lee.

În luna februarie, situația a devenit critică. Șansele de supraviețuire pe drumul de reaprovizionare a trupelor ucrainene din Kursk erau de 50% și „din păcate nu toată lumea a reușit” să îl parcurgă, a povestit Kariakin.

Militari nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Înfrângerea din Sverdlikovo a declanșat cea mai recentă cascadă de evenimente, a spus Kofman. Ucraina începuse deja să își retragă o parte din trupe, când soldații ruși au repetat cu succes o operațiune care a funcționat de mai multe ori în timpul războiului: pătrunderea în spatele liniilor inamice folosind o conductă de gaz dezafectată sau tuneluri săpate pe sub pământ.

Un comandant rus implicat în operațiune – nume de cod: Zombi – a susținut într-o filmare că 800 de soldați ruși au înaintat timp de patru zile printr-un tunel de 15 kilometri care a fost umplut cu oxigen și dotat cu muniție, provizii de hrană și chiar și toalete.

Ucraina susține că mulți dintre soldații care au ieșit din conductă au fost uciși. „Ucrainenii vor continua să lupte pentru o parte din Kursk pentru că este evident că dacă se vor retrage dincolo de graniță, atunci Rusia ar putea să îi urmărească” pe teritoriul ucrainean.

Pariul riscant din Kursk a adus și beneficii pentru armata Ucrainei

În ciuda retragerii din Kursk, situația de pe linia frontului în celelalte sectoare a rămas stabilă.

Pentru fostul ministru ucrainean al apărării, Andrii Zagorodniuk, operațiunea din Kursk „și-a servit scopul”, prevenind deschiderea unui nou front în timp ce trupele ruse de elită au fost ocupate cu eliberarea teritoriilor rusești pierdute în timpul incursiunii ucrainene.

Incursiunea din Kursk a adus și lucruri bune, susține și Kariakin. I-a permis Ucrainei să își refacă forțele în regiunea alăturată Sumî și să captureze prizonieri de război ruși care pot fi apoi dați la schimb pentru luptătorii ucraineni prinși de ruși.

În cărțile de istorie, incursiunea va fi probabil văzută drept un pariu riscant, a spus Kofman. „Operațiunea s-a dovedit a fi un succes tactic, dar nu a schimbat nimic în dinamica generală a războiului.”

