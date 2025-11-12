Live TV

Fata de 11 ani, care a ajuns la spital cu malnutriţie și cântărind mai puțin de 20 de kg, va fi preluată de un asistent maternal

Data publicării:
ambulanta
FOTO: Shutterstock

O fată de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.

Fata a fost adoptată la vârsta de 3 ani de un cuplu din municipiul Baia Mare.

„Instanţa de judecată a dispus, prin ordonanţă preşedinţială, instituirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă pentru minoră, aceasta urmând să fie plasată la un asistent maternal din judeţul Maramureş. Minora se află internată în continuare în Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. După ce cadrele medicale vor constata că starea ei de sănătate permite externarea, aceasta va fi preluată şi îngrijită de asistentul maternal desemnat de DGASPC Maramureş, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi protecţie” a declarat Adrian Mândru.

Conform acestuia, DGASPC Maramureş colaborează permanent cu unitatea medicală şi cu celelalte instituţii abilitate, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului şi a tuturor drepturilor sale fundamentale.

Potrivit unor surse apropiate anchetei sociale, în momentul internării, fetiţa cântărea 20 de kilograme, prezenta formă de malnutriţie severă şi urme de posibil abuz fizic.

Prezentarea fetiţei la spital în stare critică a determinat începerea unei anchete pentru rele tratamente aplicate minorului, DGASPC sesizând poliţia despre situaţie, cazul fiind apoi preluat în cercetare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
camera deputatilor in sedinta
Parlamentul a adoptat Legea „Nordis”, la un an de la izbucnirea...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
O fată de 11 ani din Maramureș, adoptată, a ajuns în stare gravă la spital cu semne de malnutriţie. Cântărea mai puțin de 20 de kg
fetita-gaza
Foametea în rândul copiilor din Gaza a atins cel mai înalt nivel: peste 50.000 suferă de malnutriție acută
catalin chereches
Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită
accident baia mare
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR
femeie si barbat
Cum a scăpat o tânără din Baia Mare după ce a fost luată cu forța de pe stradă și închisă într-un apartament din Craiova
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum va fi iarna 2025–2026 în România, în contextul slăbirii vortexului polar? Anunţ ANM despre vreme
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Legătura dintre sănătatea inimii și a creierului. Bolile cardiace la vârsta mijlocie, impact major mai târziu...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...