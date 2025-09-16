Un bărbat de 63 de ani din Bucureşti a fost reţinut după ce, la finalul lunii august, ar fi provocat intenţionat un incendiu de vegetaţie pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală şi judeţul Ilfov. Aproximativ 25 de hectare au fost afectate şi a fost distrus un autoturism. El le-a spus polițiștilor că a recurs la acest gest din cauza alergiei la ambrozie.

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Secţia 21 au pus în executare, luni, un mandat de percheziţie domiciliară şi un mandat de aducere, în municipiul Bucureşti, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, cercetat într-un dosar penal de distrugere prin incendiere.

„Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenţionat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetaţiei uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală şi judeţul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida. Astfel, în urma acestor acţiuni, s-ar fi generat un incendiu cu flacără deschisă, care s-a probagat pe o suprafaţă de aproximativ 25 de hectare şi ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum şi la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv”, a arătat sursa citată.

Percheziţia de luni a vizat obţinerea de probe, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, bărbatul a fost găsit şi dus la audieri. Ulterior, el a fost reţinut pentru 24 de ore. Potrivit surselor Digi24, el le-a spus polițiștilor că, din cauza alergiei la ambrozie, a intrat în depresie și a dat foc terenului.

Apoi a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere.

