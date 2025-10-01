Live TV

Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită

Data actualizării: Data publicării:
ancheta politie crima
Anchetă a poliției. Foto: captură Digi24

Un nou caz de violență extremă împotriva unei femei a avut loc în județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, în curtea mamei sale, de fostul ei iubit.

Bărbatul în vârstă de 23 de ani a venit la locuința fostei iubite și a atacat-o pe aceasta, dar și pe mama ei, cu cuțitul.

Incidentul violent s-a întâmplat în curtea casei din Spiridonești, Neamț, iar tânăra în vârstă de 20 de ani a murit pe loc.

Mama ei, în vârstă de 37 de ani, a ajuns la spital cu mai multe plăgi înjunghiate.

Agresorul a fugit de la fața locului, dar polițiștii l-au prins în scurt timp la Bacău, iar acum este cercetat pentru omor.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice - 0800.500.333.

Editor : A.P.

