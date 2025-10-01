Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită Data actualizării: 01.10.2025 08:35 Data publicării: 01.10.2025 08:35 Anchetă a poliției. Foto: captură Digi24 Un nou caz de violență extremă împotriva unei femei a avut loc în județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, în curtea mamei sale, de fostul ei iubit. Bărbatul în vârstă de 23 de ani a venit la locuința fostei iubite și a atacat-o pe aceasta, dar și pe mama ei, cu cuțitul.Incidentul violent s-a întâmplat în curtea casei din Spiridonești, Neamț, iar tânăra în vârstă de 20 de ani a murit pe loc.Mama ei, în vârstă de 37 de ani, a ajuns la spital cu mai multe plăgi înjunghiate.Agresorul a fugit de la fața locului, dar polițiștii l-au prins în scurt timp la Bacău, iar acum este cercetat pentru omor.În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice - 0800.500.333. Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine Buzoianu, despre reorganizarea Romsilva: Nu putem să plătim din tăieri de păduri activități precum hoteluri, vândut de gemuri, băuturi Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă. ASF interzice o firmă din Bulgaria începând cu 1 octombrie Bogdan Ivan: România plătește aproape cea mai scumpă energie din lume. Vrem să investim masiv în nuclear, gaz și baterii Ministra Mediului: „Dacă mai aud de o campanie de reciclare cu flyere pe hârtie o să înnebunesc” Ministrul Diana Buzoianu, despre construcțiile din parcuri: „Se aruncă la gunoi sănătatea a milioane de oameni” Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem Cum se schimbă Programul Rabla în 2026. Anunțul ministrului Diana Buzoianu Ministrul Mediului explică de ce n-au vrut românii vouchere pentru mașini electrice Editor : A.P. Etichete: crima neamt Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul... 2 Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni... 3 Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare... 4 Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”... 5 Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...