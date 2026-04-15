Mai multe zboruri de pe şi spre aeroporturile din Bucureşti şi Cluj-Napoca au fost anulate din cauza grevei de la compania Lufthansa

ID335414_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Aeroportul Henri Coandă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Greva de la compania Lufthansa a anulat mai multe zboruri de pe şi spre aeroporturile din Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Astfel, de pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, miercuri, au fost anulate trei zboruri spre Frankfurt, la orele 06:05 (LH1423), 13:45 (LH1419) şi 17:15 (LH1417), şi unul la Munchen, programat pentru ora 19:20 (LH1653), informează Agerpres.

De pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" din Cluj Napoca au fost anulate zborurile spre Munchen de la ora 13:50 (LH 1669) şi 19:00 (LH 1671). De asemenea, anulări sunt şi la sosirile pe aeroport, respectiv cursele Munchen - Bucureşti ce ar fi trebuit să aibă loc miercuri la orele 13:10 (LH1668), 17:25 (LH1670) şi, respectiv 00:30 (LH1672).

Tot de pe aeroportul clujean au fost anulate cursele programate joi, 16 aprilie, spre Munchen la ora 6:00 (LH 1673) şi 14:40 (LH 1669), dar şi pe data de 17 aprilie, la ora 6:00 (LH 1673).

Anulată este şi cursa Munchen - Cluj Napoca de joi, ora 00:30 (LH 1672), precum şi cea de la 13:10 (LH 1668). Zborul LH 1672 Munchen - Cluj Napoca, cu sosire la ora 00:30, pe data de 17 aprilie, este de asemenea anulat.

Pasagerii companiei aeriene germane Lufthansa se vor confrunta cu noi perturbări, deoarece echipajele de cabină au lansat o nouă grevă de două zile, a anunţat miercuri DPA. Aproximativ 20.000 de însoţitori de bord de la Lufthansa şi de la filiala sa regională CityLine sunt în grevă de la miezul nopţii.

Sindicatul însoţitorilor de zbor UFO a cerut declanşarea unei noi greve, care urmează să continue până joi, în încercarea de a obţine condiţii de muncă mai bune, în contextul unui conflict de muncă mai amplu. Astfel, este de aşteptat ca sute de zboruri să fie anulate din nou, în special la principalele hub-uri ale Lufthansa din Frankfurt şi Munchen.

Lufthansa s-a confruntat cu greve repetate de la începutul anului. Piloţii au intrat în grevă luni şi marţi, în încercarea de a obţine salarii şi pensii mai bune.

Marţi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a anunţat noi greve la Lufthansa pentru zilele de joi şi vineri. Sindicatul a precizat că greva va afecta activitatea principalei divizii a grupului Lufthansa, precum şi a Lufthansa Cargo şi Lufthansa CityLine. În schimb, compania aeriană low-cost a Lufthansa, Eurowings, va fi afectată de greva doar în ziua de joi. Sindicatul a mai spus că a propus arbitrajul pentru a rezolva conflictele colective de muncă.

