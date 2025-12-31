Live TV

Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi”

Data publicării:
nicusor
Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti", dar şi al "rezistenţei şi al maturităţii civice".

"În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe şi privim cu luciditate şi onestitate atât spre drumul parcurs, cât şi spre responsabilitatea viitorului care ne aşteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti. Mulţi români au resimţit presiunea creşterii costului vieţii, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă şi incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realităţi sunt reale şi nu pot fi ignorate. Dar 2025 a fost, în acelaşi timp, un an al rezistenţei şi al maturităţii civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice şi în angajamentele europene şi euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că ştie să se mobilizeze, să fie solidară şi responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare", afirmă şeful statului, în mesajul de Anul Nou transmis miercuri.

Potrivit acestuia, 2026 "ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcţionat şi de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă şi mai puternică".

"Privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni. Reforma, responsabilitatea şi competenţa nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă de fiecare român. România are un potenţial uriaş. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă şi competitivă, o administraţie eficientă, un sistem educaţional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul. În esenţă, o ţară care îşi respectă cetăţenii. Anul Nou ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcţionat şi de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă şi mai puternică. Drumul nu va fi uşor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, linişte şi puterea de a privi cu speranţă spre viitor. La mulţi ani tuturor românilor, oriunde v-aţi afla!", a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

