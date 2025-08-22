Ministerul Educației face precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli

Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceleaşi unităţi şcolare, în urma creşterii normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, informează vineri Ministerul Educaţiei.

Ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare, reiese dintr-un comunicat transmis de minister.

„Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 - 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, precizează sursa citată, potrivit Agerpres.

Ministerul menţionează că o creştere a normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor „o mai mare interacţiune” cu profesori titulari. Acest lucru trebuie dublat însă de o „reducere a încărcării birocratic-administrative” din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

"De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în trei sau mai multe unităţi şcolare", se arată în comunicat.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public şi în privinţa acestor demersuri, mai reiese din comunicat.

Editor : C.L.B.