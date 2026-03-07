Live TV

Ministrul Culturii: Obiectele din Muzeul „George Enescu” sunt în siguranță. Lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp

Muzeul și casa memorială George Enescu, București. Inquam Photos / Octav Ganea
Ministerul Culturii anunță că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor fi reluate în cel mai scurt timp. În paralel, activitatea managerului muzeului, Cristina Andrei, urmează să fie supusă examinării de către comisia de evaluare, în cadrul verificărilor privind modul în care sunt protejate bunurile muzeale.

Ministrul Culturii Andras Istvan Demeter, împreună cu secretarul de stat Koppany Bulcsu Otvos, a efectuat, vineri, o vizită inopinată la muzeu pentru a verifica modul în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu, precizează comunicatul de presă al instituției.

Vizita a fost anunțată cu doar zece minute înainte de începere, pentru a permite evaluarea directă a situației și obținerea de informații nemijlocite de la reprezentanții instituției.

Inspecție la toate depozitele muzeului

„Deciziile serioase nu se iau nici sub presiune, nici sub imperiul unor judecăți de moment. Ele se fac cu calm, cu expertiză competentă, cu examinarea completă a situației și cu evaluări reale. Am dorit să văd personal ce se întâmplă la muzeu; așadar, după analiza din cadrul colegiului director, am decis verificarea în teren a modului în care sunt protejate bunurile de patrimoniu.

Putem asigura pe toată lumea că obiectele sunt prezervate în condiții adecvate! M-ar bucura dacă multe alte elemente ale patrimoniului național, aflate în diferite muzee sau în arhive ori fonoteci, ar fi păstrate cu aceeași grijă. Am inspectat toate depozitele, iar rapoartele privind monitorizarea parametrilor de microclimat din spațiile de depozitare confirmă că bunurile de patrimoniu sunt plasate în condiții propice de umiditate, temperatură și luminozitate; condiții pe care conducerea muzeului le consideră necesare și suficiente!”, a declarat ministrul, potrivit sursei citate.

Citește și: Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor

El a adăugat că „sistemele integrate de monitorizare pe care le-am văzut amplasate peste tot în spațiile speciale de depozitare măsoară factorii de mediu în timp real și dau informații despre acești parametri din minut în minut”.

„Trebuie subliniat însă faptul că, în perioada următoare, voi dispune și efectuarea unei expertize de specialitate, în completarea demersurilor de examinare pe care comisia de control le desfășoară în prezent”, a mai spus ministrul Culturii.

Continuarea lucrărilor de restaurare

Lucrările de restaurare, coordonate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP), continuă. Procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor și serviciile de proiectare și asistență tehnică, lansată în decembrie 2025, se află acum în etapa de evaluare tehnică. Dacă toate cerințele vor fi îndeplinite, contractul va permite reluarea lucrărilor începând cu trimestrul al doilea al acestui an.

„Împreună cu secretarul de stat cu experiență și atribuții în materie de patrimoniu, Koppany Bulcsu Otvos, vom urmări îndeaproape ca acest contract să includă și măsuri suplimentare de protecție, pentru a garanta un grad ridicat de siguranță în ceea ce privește ansamblul depozitelor”, a precizat Demeter.

Ministerul Culturii va face cunoscute concluziile comisiei de control imediat ce verificările vor fi finalizate. În paralel, situația managerială a Cristinei Andrei va fi evaluată de comisia de specialitate, iar raportul rezultat va fi anexat documentelor referitoare la evaluarea anuală a managementului muzeului.

