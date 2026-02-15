Momente de groază în timpul unui spectacol de circ, la Craiova. Un acrobat spaniol a căzut de la 4 metri înălțime

Momente de groază în timpul unui spectacol de circ, la Craiova. Un acrobat spaniol s-a dezechilibrat în timp ce executa o acrobație și a căzut de la 4 metri înălțime. Angajatul circului, care nu avea nicio măsură de protecție, a încercat să sară cu o coardă, aflându-se deja în aer, pe o roată. Acela a fost momentul când s-a prăbușit în gol.

Bărbatul a fost dus de urgență la un spital din Craiova, însă din cauza rănilor grave a fost transferat în Capitală.

„Cu regret, venim în fața dumneavoastră cu o veste care nu este una fericită pentru noi. În cursul zilei de ieri, în timpul spectacolului, colegul nostru Hugo a suferit un accident grav. Dorim să vă asigurăm că starea lui este bună, acesta fiind internat în spital, sub supraveghere medicală, iar situația este în prezent sub control. Astfel de incidente pot apărea atunci când alegi să oferi un spectacol real, autentic, construit pe muncă intensă, antrenamente riguroase și ani întregi de pregătire. Toate spectacolele puse în scenă de CircoBellucci sunt rezultatul dedicării unor artiști de performanță, profesioniști ai circului, care își asumă riscurile inerente acestui domeniu. Din păcate, ca în orice activitate de înalt nivel, pot exista și accidente sau momente neprevăzute. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru,” au transmis reprezentanții circului.

Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări să vadă în ce condiții s-a produs incidentul.

