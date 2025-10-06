Live TV

O familie cu cinci copii, blocată pe un drum forestier din județul Buzău, după ce tatăl a urmat indicațiile GPS

Data actualizării: Data publicării:
Close-up,Of,Female's,Hand,Using,Gps,Navigation,Inside,Car
Foto: Shutterstock

Cinci copii şi părinţii lor s-au rătăcit pe un drum forestier din comuna buzoiană Bisoca, după ce tatăl, care se afla la volan, ar fi urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, duminică, jandarmii montani, împreună cu cei din cadrul Detaşamentului 1 Mobil, au intervenit în sprijinul unei familii aflate în dificultate în zonă.

„Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost făcut de un bărbat din judeţul Covasna, care a semnalat faptul că, în timp ce se întorcea împreună cu familia de la o biserică din zona Bisoca, au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie şi au ajuns pe un drum forestier greu accesibil. Din cauza ploilor din ultimele zile, drumul s-a deteriorat, iar autoturismul a rămas blocat”, a transmis IJJ Buzău, potrivit Agerpres.

La scurt timp după primirea apelului de urgenţă, echipajele de jandarmi au ajuns la locul indicat şi au reuşit să dirijeze autovehiculul spre drumul principal.

„În sprijinul familiei formate din soţ, soţie, bunică şi cinci copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani s-au deplasat cinci jandarmi, cu două autospeciale, care au reuşit să scoată autoturismul şi să asigure transportul persoanelor până la drumul principal. Din fericire, membrii familiei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, informează sursa citată.

Pentru a evita situaţii similare, jandarmii recomandă celor care doresc să se deplaseze pe trasee montane să verifice prognoza meteo, să poarte echipament corespunzător şi să se informeze despre starea traseului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
5
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
hacker chinez lucrează la calculator
„Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Premierul francez Sébastien Lecornu are cabinetul pe care și-l dorește. AFP: „Un guvern care s-ar putea să nu reziste mult”
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist
Kim Jong Un a inspectat distrugătorul Choe Hyon, vasul de război prezentat prima dată în luna aprilie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jandarmi pe strada
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
ardei iute buzau
Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume. „Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el”
jandarmi pe strada
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul concubin în fața farmaciei unde lucra
Arici
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
Mirel Rădoi a auzit cum a putut să-l jignească Marian Iancu pe Mircea Lucescu și nu s-a abținut
Pro FM
Hailey Bieber, în rochie mini cu imprimeu leopard, la club în Paris. Cizmele cu tocuri înalte i-au completat...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...