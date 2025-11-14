O fată de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța în Predeal. Cum a reușit să scape

O fată de 18 ani din București a trecut prin clipe de groază după ce a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța în Predeal. Tânăra a reușit să scape după ce a cerut ajutorul unor angajați dintr-o benzinărie, iar suspectul a fost reținut de oamenii legii. Atenție! Urmează informații cu puternic impact emoțional. În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice - 0800.500.333.

Polițiștii din Predeal au fost sesizați, miercuri, 12 noiembrie, în jurul orei 13.00, prin apel la 112, că o fată de 18 ani, din București, a semnalat faptul că fostul său iubit a transportat-o până acolo cu mașina, în afara voinței sale.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență în zona indicată, unde a identificat persoana apelantă. Fata era speriată și a fost dusă la sediul Poliției Stațiunii Predeal pentru clarificarea situației.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânăra s-a întâlnit în București cu fostul său partener, de 21 de ani, din județul Mureș, pentru a vorbi despre relația lor anterioară, discuții pe care le-ar fi purtat, cu acordul fetei, în vehiculul tânărului.

În timpul discuției, între cei doi au apărut neînțelegeri, așa că tânărul a blocat ușile mașinii și i-ar fi restricționat tinerei accesul la telefonul mobil, continuând deplasarea către județul Mureș, în ciuda solicitărilor acesteia de a coborî.

Ajunși în stațiunea Predeal, în timp ce se aflau opriți într-o stație de carburanți, fata a cerut ajutorul angajaților unității, aceștia apelând serviciul de urgență 112.

Suspectul a fost reținut

În cauză a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de tânărul în vârstă de 21 de ani, din județul Mureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, pentru care polițiștii au dispus măsura reținerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Ancheta urmează a fi continuată sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse și măsurile legale.

