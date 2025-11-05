Live TV

Video Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat tutoriale online, cu instrucțiuni de folosire: „Nu atingeți nimic!”

Data publicării:
wc timisoara
Pentru a veni în sprijinul oamenilor, autoritățile au lansat clipuri online cu instrucțiuni de folosire. Sursa foto: colaj captură Digi24

Timișoara are toalete inteligente, care le dau însă adevărate bătăi de cap celor care vor să le folosească. Pentru a veni în sprijinul oamenilor, autoritățile au lansat clipuri online cu instrucțiuni de folosire. Altfel spus, ce să faci și ce nu în toaletele care au costat 90 de mii de euro bucata. Totul a pornit de la un incident recent, în care o persoană s-a trezit cu ușa deschisă, după ce a dat senzorii peste cap.

„Ușa se închide. Bine ați venit la toaleta automată! Timpul pe care îl aveți la dispoziție este de 15 minute”, se aude din boxa toaletei.

Toaletele high-tech, montate de curând în Timișoara, sunt dotate cu sisteme fără atingere. Orice apăsare de buton poate duce, însă, la situații total neprevăzute. Recent, un localnic s-a trezit că ușa toaletei a început să se deschidă și să se închidă fără oprire, după ce senzorii au fost dați peste cap.

Tocmai pentru a preveni astfel de situații, autoritățile locale au lansat tutoriale online, cu instrucțiuni clare de folosire:

„Foarte important: nu atingeți nimic! Este suficient să apropiați mâna”, se explică într-un clip online.

De la intrare până la ieșire, filmulețele publicate pe rețelele sociale îți explică, pas cu pas, ce să faci și ce să nu faci în timpul petrecut în grupurile sanitare super-inteligente.

„Am avut și câteva situații în care utilizatorii au apăsat senzorii fără atingere, ceea ce a dus la unele mici defecțiuni ale mecanismului de funcționare”, spune Bălu Danilov, purtător de cuvânt Horticultura Timișoara.

„Când ești înăuntru îți explică, se curăță, ai buton de urgență, în caz de ceva. E ceva frumos!”, spune un localnic.

„E ok că avem instrucțiunile, ca să putem să o folosim în condiții bune și să fie ușor de folosit și pe înțelesul tuturor”, e de părere altcineva.

„Mi se pare destul de greu pentru oamenii mai în vârstă, care nu sunt obișnuiți cu expresiile astea”, crede o doamnă.

Toaletele se curăță singure după fiecare utilizare și au costat 90.000 de euro bucata, cu montaj inclus. Pentru a le folosi, oamenii plătesc 1 leu, însă, în mod ironic, plata se face cash și doar cu monede de 50 de bani.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
