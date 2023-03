Protest de amploare, joi, la Iași. Peste 500 de elevi de la Colegiul Național Pedagogic "Vasile Lupu", părinți și dascăli au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea, după ce școala lor a fost închisă pe motiv de risc seismic, iar cursurile au fost mutate în alte școli din oraș. Protestatarii au cerut o clădire nouă, centrală, în care elevii să meargă la cursuri doar dimineața, scrie bzi.ro.

Protestul organizat de Asociația de Părinți de la Colegiul Național Pedagogic "Vasile Lupu" Iași a început la ora 11:30, în curtea instituției de învățământ. Ulterior, protestatarii au pornit în marș, pe străzi, spre primărie. "Vrem educație, nu improvizație!" au strigat, într-un glas, cei peste 500 de elevi, părinți și dascăli care au luat parte la acțiune.

"Am venit să ne strigăm durerea și nemulțumirea! Nu avem în spate niciun partid politic. Dacă vor să facă ceva pentru noi, îi rugăm să stea la masa tratativelor și să ne ajute! (...) Am fost de acord cu această evacuare și toți părinții sunt de acord cu această evacuare, suntem conștienți că prezintă risc seismic și nu mai putem să stăm în ea, dar ne dorim un nou corp de clădire în zona Copou și revenirea la programul de dimineață", a declarat pentru bzi.ro Cătălin Leonte, părintele a doi elevi și secretar în cadrul asociației de părinți.

Clădirea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași figurează pe lista celor 21 de imobile din ţară cu destinaţia clasă/laboratoare, aflate în clasa de risc seismic I. Potrivit presei locale, unitatea de învățământ nu a beneficiat, în ultimii 40 de ani, de reparații capitale.

"Nemulţumirea e că a trebuit să plecăm foarte repede de aici, din căminul nostru. Temerea noastră este că nu ne vom întoarce niciodată aici, având în vedere ce este în jurul nostru. Ştim demult că ne vânează mulți. Dacă tot am ajuns aici, nu ne dorim o locaţie care să nu ne facă cinste, în capătul celălalt al oraşului, ci una în centru. Programul de după-amiază este crunt și nu ştiu dacă este vreun liceu în care să înveţe elevii după-amiază", a transmis Reta Costin, profesoara de Educație Fizică și dirigintă, pentru sursa citată.

"Am venit să protestăm pentru că ne dorim un loc al nostru unde să putem învăţa, în siguranţă. Înţelegem de ce am fost evacuaţi, dar... (...) Am fost evacuaţi fără să fim anunţaţi de înainte. Nu am primit nicio informaţie, am ajuns să fim dispersaţi în mai multe locuri, cu ore după amiază, totul foarte repede1 E complicat pentru clasele terminale”, a spus Ana Bura, elevă în clasa a 11-a B la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" din Iaşi şi vicepreşedintele elevilor.

Într-o conferință de presă organizată miercuri, primarul Mihai Chirica a anunțat că au început deja demersurile necesare pentru lucrările de consolidare a clădirilor în care funcţionează Colegiul Pedagogic din Iași.

"Licitaţia este programată să se desfăşoare pe data de 3 mai. Lucrările nu sunt nici de o amploare mică, nici ieftine. Vor dura cel puţin 24 de luni de la data la care se semnează contractul de lucrări. Din bugetul local a fost prevăzută o sumă pentru semnarea contractului, avem depusă cerere de finanţare la Ministerul Dezvoltării pe un proiect privind reducerea riscului seismic. În paralel, încercăm să ajutăm la găsirea de soluţii pentru învăţământul primar şi gimnazial să continue în clădirile căminului acestui Colegiu. Din toamnă dorim să relocăm toţi elevii într-o clădire nou renovată pe bulevardul Poitiers", a declarat Mihai Chirica, citat de Agerpres.

