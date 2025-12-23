Poliția Capitalei a anunțat marți, 23 decembrie, că a confiscat cinci tone de articole pirotehnice care urmau să fie vândute în București, dar și în țară. Două persoane au fost duse la audieri.

Polițiștii Capitalei au făcut marți două percheziții domiciliare în București și Călărași, unde au descoperit 5 tone de articole pirotehnice, din categoriile P1, F2, F3 și F4.

„În urma investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că două persoane ar deține, în scopul comercializării fără drept, atât în mediul online, cât și în Capitală, articole pirotehnice, de diferite categorii”, a transmis Poliția Capitalei.

CITEȘTE ȘI: Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția susținea în noiembrie că „acordă o atenție deosebită” mediului online

Infracțiunea de care sunt acuzați cei doi este:

„prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept “, prevăzută și pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată”

Până în prezent, Poliția Capitalei susține că a confiscat 10 tone de materiale pirotehnice.

Editor : M.G.