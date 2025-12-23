„În urma investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că două persoane ar deține, în scopul comercializării fără drept, atât în mediul online, cât și în Capitală, articole pirotehnice, de diferite categorii”, a transmis Poliția Capitalei.
„prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept “, prevăzută și pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată”
Până în prezent, Poliția Capitalei susține că a confiscat 10 tone de materiale pirotehnice.