Premieră de 1 Decembrie. Directorul CNAIR: „Pentru prima dată, regiunile istorice sunt unite prin drumuri de mare viteză”

Data actualizării: Data publicării:
A3 – A7 autostrada Muntenia și Moldova
Sursa foto: Facebook/ Cristian Pistol
Din articol
De la Craiova la Constanța, 465 km de drum de mare viteză

Pentru prima dată, Ziua Națională a României este marcată de o infrastructură rutieră de mare viteză care conectează direct Muntenia de Moldova și Oltenia de Dobrogea, a anunțat luni, 1 decembrie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-o postare pe Facebook.

„1 Decembrie 2025, Ziua Unirii, sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova şi Oltenia de Dobrogea! Este prima sărbătoare naţională în care între cele două regiuni istorice, Muntenia şi Moldova, se circulă în regim de autostradă (A3 - A7) pe aproximativ 200 km între Bucureşti şi Focşani, iar până la finalul anului intenţionăm ca circulaţia să fie deschisă pe autostradă până la Adjud”, a precizat Pistol.

Declarația vine în contextul inaugurării, pe 27 noiembrie 2025, a Lotului 3 Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km) al Autostrăzii A7, construit de compania turcă Nurol.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a confirmat joi, 27 noiembrie, că obiectivul statului este ca până la finalul anului să fie deschis traficul până în zona localității Adjud.

La rândul său, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis că în 2026 se va putea circula pe autostradă până la Pașcani, odată cu finalizarea noilor loturi ale Autostrăzii Moldovei.

Potrivit estimărilor oficiale, alți 55 km din A7 urmează să fie deschiși traficului până la finalul anului, între Focșani și Adjud - respectiv lotul 1 (Focșani - Domnești Târg, 35,6 km) și circa 19 km din lotul 2.

Cristian Pistol a subliniat că 1 Decembrie 2025 marchează și o altă premieră: finalizarea ultimilor 12 km ai Drumului Expres Craiova - Pitești (DEx12), ceea ce permite circulația pe aproximativ 465 km de drum de mare viteză între Craiova și Constanța (DEx12 – A1 – A0 – A2).

DEx12 este primul drum expres construit în România, iar investiția totală s-a ridicat la 3,1 miliarde de lei (fără TVA), finanțată integral din fonduri europene nerambursabile (POIM și PT).

CITEȘTE ȘI: VIDEO Încă un lot din A7 se deschide astăzi. Șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Focșani

