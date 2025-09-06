Prezență-surpriză pe litoral. Celebrul actor Eric Roberts care se află de câteva zile în România, a fost văzut într-un beach bar de lux din Năvodari.

Turiștii au fost surprinși să-l vadă pe starul de la Hollywood.

Eric Roberts, fratele Julia Roberts, a fost și în București, la începutul acestei săptămâni.

Actorul în vârstă de 69 de ani are o carieră de aproape patru decenii. Este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum The Dark Knight.

