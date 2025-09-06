Video Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în Năvodari Data publicării: 06.09.2025 17:15 Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în Năvodari. Foto: Captură video Prezență-surpriză pe litoral. Celebrul actor Eric Roberts care se află de câteva zile în România, a fost văzut într-un beach bar de lux din Năvodari. Turiștii au fost surprinși să-l vadă pe starul de la Hollywood.Eric Roberts, fratele Julia Roberts, a fost și în București, la începutul acestei săptămâni.Actorul în vârstă de 69 de ani are o carieră de aproape patru decenii. Este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum The Dark Knight. Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții, nemulțumiți de lipsa spațiului pentru școlarizare Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja semnate Zeci de răniți în Japonia din cauza unui taifun Summitul G20 din 2026 va avea loc la un complex al lui Trump, din Florida Demonstrațiile antiguvernamentale din Serbia au degenerat, din nou, în confruntări violente Editor : A.P. Etichete: navodari eric roberts Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la... 2 Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că... 3 Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a... 4 Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să... 5 Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...