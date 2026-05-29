Video Val de fake news pe rețelele sociale. Tristan Tate: „Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană”

Data actualizării: Data publicării:
Tristan Tate
Foto: Profimedia

Există foarte multe postări de tip fake news care inundă rețelele de socializare în urma incidentului cu drona rusă de la Galați. Printre cei care alimentează social media cu dezinformare se numără și celebrul influencer Tristan Tate.

Influencer-ul Tristan Tate,e cercetat penal în România pentru mai multe infracțiuni grave, cum ar fi traficul de persoane, a scris pe pagina sa de x că „Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană”. Mai spune un mesaj că drona rusească ar fi fost redirecționată de ucraineni și menționează, printre altele, că are aceste informații din surse sigure. Este însă contrazis de un internaut care i-a scris într-un comentariu să nu mai răspândească dezinformare.

Un alt exemplu de fake news vine de pe o pagină facebook creată pentru comunitatea din Galați, urmărită de peste 45.000 de persoane. Un internaut a postat un mesaj în care scrie că drona a fost lansată de ucraineni ca să forțeze semnarea acordului SAFE sau să forțeze mâna guvernanților să ofere mai mulți bani Ucrainei.

Mulți utilizatori postează în masă despre incident diverse informații false. Cele mai multe narațiuni sună cam așa: „asta este mâna lui Izelenski. Dacă era o dronă rusească, ar fi sărit în aer jumătate din bloc”.

Un alt internaut spune că Nicușor Dan abia aștepta semnalul acesta și nu ai cum să creezi că aceea este o dronă rusească.

Altcineva spune pe Tiktok faptul că ar fi fost vorba despre două drone și că în urma acestui incident, România a intrat într-un război.

În aceeași direcție circulă foarte multe mesaje pe internet. Evident, astfel de postări nu trec neobservate și nu lipsesc zecile de comentarii.

Din cauza valului de fake news care poate apărea în aceste zile, specialiști recomandă ca informația să fie verificată din surse oficiale.

Editor : Sebastian Eduard

