Irineu Darău: Investiţii de sute de milioane de euro pentru drone. „Pacea nu vine din neputinţă, ci din capacitatea de a te apăra”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, afirmă că România va avea în derulare proiecte de sute de milioane de euro exclusiv pentru drone şi sisteme anti-dronă. El spune că ţara noastră continuă investiţiile în apărare şi susţine că „pacea nu vine din neputinţă, ci din capacitatea de a te apăra”.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, afirmă că întreaga responsabilitate pentru incidentul de la Galați revine Rusiei, aşa cum a fost subliniat şi la cel mai înalt nivel.

„Am participat astăzi la şedinţa CSAT, convocată în urma exploziei unei drone ruseşti folosite în războiul dus împotriva Ucrainei şi care a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi. O mamă şi copilul ei au fost răniţi. Ştim că starea lor este stabilă. Gândurile mele bune se îndreaptă către ei şi către toţi cei care au trecut prin momente de panică şi teamă”, spune Darău.

„România NU este dezarmată şi chiar e în curs de întărire. Continuăm investiţiile, consolidăm parteneriatele şi răspundem ferm şi coordonat la o realitate de securitate care nu trebuie ignorată”, menţionează Darău.

Potrivit ministrului interimar al Economiei, „România va avea în derulare proiecte de sute de milioane de euro exclusiv pentru drone şi sisteme anti-dronă”.

„Cel puţin în cazul SAFE, acestea au o cerinţă legală ca minimum 50% din producţie să rămână pe teritoriul României. Companiile româneşti sunt deja în proiecte europene şi naţionale de achiziţie şi dezvoltare aflate în derulare. Pacea nu vine din neputinţă. Vine din capacitatea de a te apăra. Finlanda ştie asta. Polonia ştie asta. Ţările baltice ştiu asta. Şi noi o ştim, acum mai bine ca oricând”, mai afirmă Irineu Darău.

